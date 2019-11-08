文策院揭碑大典台北登場　啟動台灣文化新經濟

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）文策院今（8）日舉辦盛大的揭牌大會，文化部部長鄭麗君說明，文化部和文策院，將攜手啟動兩個新的五年計畫，未來將建立文化內容產業跨領域的創新合作平台，啟動台灣的文化新經濟。

文化內容策進院（Taiwan creative content agency ,TAICCA）（以下簡稱文策院）揭牌大會於今（8）日在松山文創園區一號倉庫舉行，蔡英文總統在文化部長鄭麗君的陪同下親自出席並致詞，來自國內外將近400位貴賓也親臨盛會。



現場照片（圖/文策院）

文策院發布新聞稿表示，希望藉由這場活動，正式展開與業界的交流與結盟、合作，透過邀請國內外友人共同說台灣的故事給世界聽，用文化內容產業打造世界新台流。

總統蔡英文表示，歷經三年多的推動，文策院今天在眾人期待下正式揭牌，這一切都要歸功於所有參與文策院設立的每一個人，並以金曲獎得獎年輕歌手Leo王得獎感言為例表示，「在台灣，每個人可以自由創作，任何概念都可以成為創作的靈感。這非常幸運也非常幸福，因為想寫什麼就寫什麼。」

文化部部長鄭麗君說明，經濟能使國家強大，文化卻能使國家偉大。文化部和文策院，將攜手啟動兩個新的五年計畫。首先，除了三年前開始的前瞻基礎建設計畫中的數位建設外，文化部將投入「兩個百億」，一個是影視局會從明年開始新的五年中程計畫，預計投入一百億預算，推動台灣影視音產業發展；文策院目前也已經編列國發基金一百億的投資額度，要進場點火，帶動民間投資，讓投資台灣文化，成為最前瞻、最具未來性的一門好生意。

鄭麗君提及，行政院已經核定，從明年開始，在既有華山文創園區旁（現址為停車場），推動為期五年的「華山2.0」文化內容產業聚落發展計畫，未來將交由文策院營運，結合台灣的科技實力和豐富的文化內容，加速文化科技的跨域應用，建立文化內容產業跨領域的創新合作平台，啟動台灣的文化新經濟。



現場照片（圖/文策院）

在今天文策院首次正式面對業界的活動裡，一開始以五分鐘的環場投影主秀，展示出台灣原創IP，包含即將影視化的《天橋上的魔術師》、已經上映的《返校》、《用九柑仔店》等故事力，讓現場觀眾一起體驗兼具聲光效果，同時結合台灣技術力與故事力所呈現的沉浸式故事場域。

文策院董事長丁曉菁在隨後的影片簡報裡，分別從產製、通路、品牌、異業結盟等四個面向，對外界報告文策院的投資與布局策略，過去五個月來，向文策院尋求投資案例在樣態與布局策略的多元。包含：上下游整合OTT業者投入台灣內容開發；設計商品銷售平台，成立基金投入台灣新品牌孵化；服裝業者與影視業異業合作讓內容力加值服裝品牌；影視聯盟共同投資加速國片產能；群募資金進一步整合內容開發平台，IP可以在平台上進行數據前測。

今天的揭牌大會，文策院主打技術力與故事力，除了結合世界隱形冠軍台達電的8K投影與威尼斯影展VR大獎得獎者黃心健的《沙中房間》之外，台灣聲光藝術家姚仲涵的《光電獸》聲光裝置一開始就吸引進場觀眾注意。而才剛剛獲得今年總統文化獎青年創意獎的「豪華朗機工」，以及在沉浸式娛樂創意連連的體驗設計團隊「驚喜製造」，也一起加入策展團隊，設計多種互動體驗活動，與現場來賓共同營造五感沉浸的「TAICCA台灣IP Lab」故事場域。