國際知名「梵谷」沉浸式光影藝術展　2020經典重現台灣

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）「再見梵谷－光影體驗展」結合澳洲公司開發的投影系統，打造世界首個以經典畫家為題的沉浸式光影藝術展，梵谷的《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》都將以巨幅投影形式呈現，2020年將首度登陸台灣。

巡迴全球超過50個城市、累積超過600萬人次參觀的「再見梵谷－光影體驗展」（Van Gogh Alive），將荷蘭後印象派巨匠梵谷的經典作品搬出美術館，感受《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》等繪畫及素描、書信等 3,000 幅作品與珍貴影像，透過當代科技轉為動態影像，由畫框內躍入超過 5 公尺、近 3 層樓高的投影巨幕當中，打造出跳脫現實的魔幻空間。

《再見梵谷－光影體驗展》由 KKBOX 旗下音樂及藝文活動品牌「JUSTLIVE 就是現場」引進，是台灣首個以世界級經典畫家為主題的沉浸式光影藝術展，透過澳洲知名策展公司 Grande Exhibitions 開發的 SENSORY4™ 投影系統，以40多台高畫質投影機搭配影院級環繞聲效，加上360度環繞式巨型螢幕所建構而成的空間；在李斯特、韋瓦第、舒伯特、巴哈的樂章陪襯之下，讓觀眾彷彿穿越至 19 世紀，親身體驗梵谷的創作生涯，隨之遊歷荷蘭、亞爾、聖雷米和奧維小鎮。



《亞爾的臥室》實景重現梵谷生前最後時光（圖/JUSTLIVE 就是現場提供）

除了主要投影展區將帶給觀眾超越視覺的極致聲光體驗，另更規劃「認識梵谷」靜態展示區，透過《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》、《杏花盛開》和《紅色葡萄園》等 13 件最膾炙人口的作品介紹，引導觀眾走入梵谷曲折而短暫的一生；「亞爾的臥室」則以現場實景重現梵谷生前最後兩年的創作時光，讓觀眾一腳踩進經典畫作之中，留下深刻紀念；而最適合親子共同參與的「繪畫區」，將透過投影方式教授素描技法，並提供畫架和紙筆，讓大人小孩一起互動臨摹，兼具娛樂性與教育意義。

1853 年出生的梵谷，27 歲才投入繪畫，短短十年間創作出超過 2,000多幅畫作，生前只售出《紅色葡萄園》一幅作品，彗星般短暫而傳奇的一生，卻影響了隨後一個半世紀的藝術文化，成為最為眾人所熟悉與愛戴的繪畫大師。

《再見梵谷－光影體驗展》將帶領觀眾以當代風行的科技藝術形式，重新探索梵谷跨越時代的才華和美學成就。2020 年 1 月 15 日起，將於台北、高雄接連展開。