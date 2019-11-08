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彭博有意角逐美國總統大選　白宮：誰出來選都會輸川普

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2019/11/08 16:55
圖為77歲的媒體大亨、前紐約市長彭博。（圖／美聯社）

圖為77歲的媒體大亨、前紐約市長彭博。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）外電報導，前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）有意角逐美國2020年總統大選，他的顧問Howard Wolfson表示，彭博擔心民主黨參選人無法擊敗共和黨籍現任總統川普。

綜合外電報導，77歲的媒體大亨、前紐約市長彭博原本今年初有意參選，但後來決定不投入選戰，轉而支持民主黨候選人。但近來越來越擔心民主黨的參選人難以擊敗川普，因此不排除親自出征，與共和黨參選人、現任總統川普一較高下。

民主黨首場初選即將在3個月後登場，據中央社報導，彭博已派人到阿拉巴馬州蒐集必要的連署書，以在明天截止日前登記參加阿拉巴馬州初選。阿拉巴馬並非最先舉行初選的州，但截止日相對較早。根據民主黨初選時程，愛阿華州黨團會議將於明年2月3日舉行，是角逐黨內提名的第一戰。

報導指出，目前有17人角逐民主黨總統提名，戰局呈現4強鼎立狀態：分別是代表黨內進步派的聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）和桑德斯（Bernie Sanders），以及較偏中間的前副總統拜登（Joe Biden）和印第安納州南本德（South Bend）市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

聯合報引述外電報導，彭博最近幾週曾向身邊的人表示，前副總統拜登和參議員華倫較勁陷入苦戰，讓他重新思考原本不投入2020年民主黨初選的決定。

中央社引述白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）接受媒體訪問說法，川普「握有成績，可以證明他會為美國人民做大事，因此無論最後是誰對上他，總統都會贏」。
美國總統大選
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川普

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