西班牙黑色幽默畫家新作　高人氣雕塑首登台灣

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）西班牙黑色幽默畫家 Joan Cornellà 來台開畫展囉！這次取名為「I’M FULL OF SHIT」 的台北特展將帶來全新作品、限量雕塑及版畫，最新畫冊「Everyone Dies Alone」也於現場販售，將於11月15日至12月8日台灣設計館登場。

西班牙巴賽隆納知名插畫家Joan Cornellà，在社交平台上擁有250萬粉絲的超高人氣，性、宗教、政治都為他主要創作題材，風格以暴力美學及黑色幽默聞名，其招牌特色更是畫中主角臉上都掛著大大的笑容，但都在做十分殘忍的事情，詭異的畫面讓人回味無窮，更諷刺的畫出現實生活。

2016年Cornellà台灣首展在短短17天內吸引超過2萬人朝聖，而他本來預計於2018年再次來台展出，卻臨時喊卡讓粉絲十分失望。這次，台北特展「JOAN CORNELLÀ：I’M FULL OF SHIT」與「JUSTLIVE 就是現場」合作舉辦。

主辦單位說明，台北特展將帶來十件全新作品、限量版畫及兩座自拍系列雕塑，同時今年發行的最新畫冊「Everyone Dies Alone」也將於展期間限定販售。

主辦單位透露，這次將首度來台的兩座自拍系列雕塑，堪稱Cornellà最經典也最受歡迎的作品之一，以諷刺當代自拍文化的題材，卻引來大量觀眾於作品前自拍，以嘲弄觀眾的方式來取悅觀眾。

主辦單位提醒， 本展覽包含成人題材， 16 歲 (含) 以下須由成年人陪同入場。該展將於11月15日至12月8日於台灣設計館04展區登場，詳情及購票請前往官網查詢。



展覽資訊（圖/JUSTLIVE 就是現場提供）



數十件全新作品與版畫將展出（圖/JUSTLIVE 就是現場提供）



受歡迎的自拍系列雕塑也將首度登台（圖/JUSTLIVE 就是現場提供）