台灣標檢局：市售涼蓆25%甲醛超標　專家憂恐引起呼吸道發炎、頭痛

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）經濟部標準檢驗局公布市售「涼蓆」檢測結果，20件中有5件甲醛含量超標，另外有3件中文標示不符合商品標示法規定。

標檢局於上半年在量販店及百貨商行等販售地點，隨機購買20件涼蓆商品進行檢測。檢測是依據國家標準CNS 15720「蓆」進行「過氧化氫」及「甲醛釋出量」等2項品質項目檢測；另依「商品標示法」查核中文標示。

依據檢測結果「品質項目」中有5件「甲醛含量」不符合國家標準規定，另外「中文標示」經初步查核有3件不符合「商品標示法」規定。

甲醛超標商品包括越南製「大青竹蓆」，中國製「明佳 碳化孟宗竹蓆」、「精緻清涼折疊夏涼蓆」、「NITORI 涼感竹製涼蓆TYLERQ」、「中青單人竹蓆」。標檢局已輔導銷售者辦理下架，並要求進口商或委製商進行回收改善。

標準檢驗局表示，甲醛具防腐功能，用於處理涼蓆等植物纖維製品，或以黏著膠存在涼蓆中，是環保署公告之毒性化學物質，同時國際癌症研究組織已證實甲醛會對動物造成癌症，吸入過量的甲醛會導致人體呼吸道發炎、引起頭痛、脈搏加快等症狀，與皮膚接觸則會引起皮膚炎及皮膚過敏等症狀。

標準檢驗局呼籲業者，應製造或進口符合國家標準規定之涼蓆商品，並落實商品標示之正確性，以維護消費者權益，同時提醒消費者選購時，應選購商品標示清楚、詳細且無刺鼻異味的涼蓆商品。購買後，可以先用水將蓆表面反覆擦洗，再放到通風處晾乾，以減少化學物質殘留。