新住民全球新聞網徵選影音大使 新二代臭豆腐拚外交

隨著網路影音時代的來臨，新住民全球新聞網擴大辦理影音大使徵選活動，希望透過新住民與新二代主持介紹臺灣小吃及寶島風景，使議題影音宣傳效果擴增，向母國行銷臺灣。

影音大使徵選活動在新住民全球新聞網及臉書粉絲團Taiwan我來了進行宣傳後，總共收到25名來自越南、印尼、菲律賓、中國、臺灣（新二代）等不同國家之新住民朋友投稿參加，最終選出8位進行第二階段複選，依台風、徵選影片、口條、臨場反應、儀態評分。徵選當日現場熱鬧非凡，每位參賽者無一不使出渾身解數力求完美表現，最終選出台風穩健的新二代陳金鈴當選新住民全球新聞網的新住民影音大使。

就讀國立臺灣大學政治系的陳金鈴，是越南新二代，活潑外向的她表示，平常自己就很喜歡拍影片，也對剪接影片很有興趣，因此想透過本次新住民影音大使的徵選，運用雙語優勢向臺灣新住民、母國的鄉親們介紹美味小吃及絕美風景。徵選時，金鈴剛好抽到介紹他最喜歡的臺灣小吃臭豆腐，金鈴形容臭豆腐外表炸得金黃酥脆，裡面豆腐雖飄著味道但吃下去綿密順口，再搭配每間店家的獨門醬汁和泡菜，真的是太美味了！金鈴生動活潑的表現即是她獲選的最佳原因。

新住民全球新聞網期望透過影音大使的徵選辦理活動，可使在臺新住民更關注到新聞網及Taiwan我來了粉絲頁。未來將推出影音大使擔綱介紹臺灣小吃、旅遊風光的影片，加深新住民對臺灣的在地認同感。新任的新住民影音大使陳金鈴之前也參加過「新住民子女海外培力計畫」，從小就立志未來要擔任外交官，本次徵選活動她充分發揮個人特質及優勢，在眾多競爭者中脫穎而出。讓我們一起期待影音大使加入新聞網的大家庭，透過金鈴的視角來行銷臺灣吧！（新聞轉載自新住民全球新聞網）