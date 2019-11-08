泰國微笑航空明年擬增班 協會提前到台灣屏東縣踩線

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）屏東縣政府推廣當地觀光，邀請泰國出境旅遊協會TTAA11月初來台踩線，透過介紹屏東令人歎為觀止的山海美景、宗廟文化，建立台泰觀光交流互動，盼未來可吸引更多東南亞遊客造訪。

TTAA（THAI TRAVEL AGENTS ASSOCIATION）是泰國最大的出境旅遊委員會，本次應觀光局駐曼谷辦事處邀請來台踩線，屏東縣政府與大鵬灣國家風景區管理處安排深度體驗行程，前往大鵬灣、東港東隆宮、小琉球、海生館、四重溪溫泉公園、福安宮，以及由林務局屏東林區管理處規劃墾丁森林遊樂區入園、導覽，考察屏東旅遊新路線，實地體驗深度行程。

屏東縣交通旅遊處表示，這些年積極拓展東南亞旅遊市場，持續建立台泰觀光交流互動，泰國微笑航空看好南台灣觀光吸客潛力，自明年1/16日起開航清邁-高雄航班，並持續爭取新增泰國直飛恆春機場航線，為來年泰國赴屏東旅遊市場增長，奠定堅實基礎。

根據統計，2019年泰國市場持續穩定成長， 9月份泰國共計有22,784人次訪臺，較去年同期17,582人次增長3成，累計今年1月至9月期間，泰國遊客訪臺已達276,927人次，比去年同期214,634增加超過62,293人，平均增長2成9.