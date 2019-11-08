台北建國花市週年慶　腳踏車抽獎盆景藝術吸睛

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台北市建國花市喜迎37歲囉！週年慶將推出系列活動歡慶，最引人注目的為「37」台腳踏車抽獎活動，另也可看到巧奪天工的盆景藝術及樹型玫瑰展覽，將於本週末9日及10日登場。

每逢假日，高架橋下的停車場化身為美麗花園「建國花市」，占地8000餘平方公尺共百攤花商每週都吸引人潮朝聖，並串連週邊大安森林公園、假日玉市、空總台灣當代文化實驗場（C-Lab）等，將大自然及藝術人文氣息進駐大安區，不僅台灣人喜愛週末去逛逛，也是外國人來台觀光必去的景點之一。

台北市政府產業發展局發佈新聞稿表示，「建國花市生日快樂—花慶37週年田園饗宴」由台北市政府產業發展局輔導，財團法人中華花卉園藝文教基金會、台北市建國假日花市自治會主辦，台北市農會協辦，將推出好康抽獎等活動。

針對眾所矚目的抽獎活動，產業發展局局長林崇傑提醒，建國假日花市花慶37酬賓好禮，將提供37台腳踏車贈送給喜愛花市的市民朋友，凡於週年慶期間（11月9日及10日），至建國花市消費滿新台幣$300元，即可獲得摸彩券一張，抽獎時間為12:00、14:00、16:00共三個時段。

此外，「盆景藝術及樹型玫瑰特展」特別邀請盆景藝術大師楊修參展，作品從傳統作法到建立個人風格，具當代藝術的內涵，其代表作「救贖之樹、人的關係」將與大家見面；現場也展出多棵價值不斐的大型真柏庭園樹，將於近仁愛路第三區台北市農會農業櫥窗展示。

更多詳情歡迎上「北市產業局官網」或「北市府產業局－台北饗樂趣」查詢。



（圖/台北市產業局臉書）



盆景藝術及樹型玫瑰特展展品（圖/台北市產業局臉書）