來去總統府住一晚迎來印度部落客 大讃台灣人情味

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）「來去總統府住一晚」活動如火如荼地展開，第四組客人是來自印度的部落客馬洛特拉（Aakash Malhotra），昨（07）日搭乘華航來台後，晚間入住總統府。馬洛特拉表示，台灣豐富的社會氛圍讓他印象深刻。

《中央社》報導，由中華文化總會、交通部觀光局共同主辦全球首創「來去總統府住一晚」體驗活動，11月7日迎來第4組國際嬌客，印度網紅兼部落客的馬洛特拉（Aakash Malhotra）與夥伴米斯拉（Aparajita Misra）首度來台。

曾經造訪30多個國家的他們，經常將旅途的美景分享在Instagram及YouTube等平台上。馬洛特拉表示，台灣不論政治制度或工作環境，都極力體現男女平等，在總統府的升降旗典禮中，也可見女性憲兵參與。

在入住總統府時，總統蔡英文準備的手寫問候卡，讓他們體認到台灣濃厚的人情味。

今（08）日起他們將在觀光局的安排下進行環島10天的旅程，預計前往日月潭、墾丁國家公園以及太魯閣國家公園等地。

馬洛特拉表示，台灣雖然很小，交通卻很便利，相互連接，對國際觀光客來說相當容易上手。

此次旅程對他們來說，台灣文化的風土民情與自然多元的地形地貌，是想要好好體驗與整理的內容，他們希望把這些資訊帶回去印度，讓未來有機會到台灣旅行的印度朋友，能第一次來就上手。

馬洛特拉（Aakash Malhotra）小資料

國籍：印度

職業：廣告及數位內容行銷公司 Digato OPC 創辦人暨執行長

經營 Wander With Sky 旅行線上平台，近年來旅遊全球30餘國，社群網站IG擁有14萬用戶追蹤。