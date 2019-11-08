〈時評〉打韓？黑韓？幫到韓國瑜？

政府傾全力打假新聞，但現在有比假新聞更令人擔心的事，就是參選人大開空頭支票，企圖引起話題，這種即興式、天馬行空式的政見，目的是主導選戰節奏，混淆真正的政策辯論；國民黨總統參選人韓國瑜正是採取這樣的策略，民進黨和執政團隊卻一窩蜂追打，陷入對方圈套而不自知。

韓國瑜的民調支持度一直呈現落後趨勢，所以從他請假高雄市長以來，率先拋出要與蔡英文總統展開辯論，因為這對韓國瑜來說，穩賺不賠，就算辯論輸了，繼續墊後即可，但萬一蔡總統表現不如預期，支持度可能受到影響，就給韓國瑜賺到了。

對於選舉議題的攻防戰，韓國瑜正撥著這樣的如意算盤，哪怕政見是否可行，有無經過整體評估，反正只要能激出火花，擾亂民進黨和蔡總統的選舉主軸即可，所以他才會一再拋出讓外界跌破眼鏡的政見。

例如，為了想要衝高來台灣觀光的遊客，韓國瑜想要把30年才能展完的故宮文物，全部一口氣攤開來展覽，轟動全世界；然後，韓國瑜也說一定要在台灣所有高山建立升旗台。

不僅如此，韓國瑜要把外館當成行銷農產品的通路，然後，他還提出大學生、研究生若要到國外遊學當交換學生，他會幫忙解決所有費用等，這些都引來民進黨政府官員紛紛出面回應。

就像韓國瑜拋出優惠學生的學貸免利息政見，教育部說有套利風險，韓國瑜隨即用他的韓式語言，嗆教育部把台灣孩子當賊。其實，打韓早已成為顯學，只要韓國瑜有任何發言，包括立委參選人、民進黨政府官員都會跳出來批評，韓國瑜提出的種種政見，當然必須受到檢驗，但若是打過頭，很可能適得其反。

因為韓國瑜習慣將自己塑造為被害人的角色，並且一再指責別人在打韓、黑韓，當民進黨人士群起圍剿，正好落入韓國瑜的陷阱裡，他不必去回應外界對他政策的質疑，只要喊一句民進黨「逢韓必反」，就能輕鬆擋掉所有政策爭議的提問。

而且在這種狀況下，根本看不到政策辯論，偏偏這是韓國瑜的阿基里斯腳踝，在民進黨人士不自覺助攻下，完完全全被忽略了。其實，民進黨擅長主導議題，若不搶回這個戰場，抓穩主軸，反而讓韓國瑜更樂於打政策高空。