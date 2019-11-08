美智庫：中國散播假訊息 恐難影響台灣大選

美國智庫外交關係協會專家格蘭奇克指出，北京散播假訊息，意圖影響明年1月台灣總統大選，但因香港「反送中」傷害中國形象、台灣加強反制假訊息，北京可能難以達到目的。

外交關係協會（CFR）官網今天刊登東南亞資深研究員格蘭奇克（Joshua Kurlantzick）題為「中國如何影響台灣選舉」（How China Is Interfering in Taiwan’s Election）的專文。

格蘭奇克指出，隨著台灣大選日漸逼近，中國似乎更積極發動假訊息攻勢，意圖在台灣內部製造混亂，讓爭取連任的總統蔡英文陷入不利局面。北京無疑偏好代表中國國民黨參選的韓國瑜，散播的假訊息似乎都對韓國瑜有利。

他表示，中國干預台灣歷史悠久，並混合多種策略，包括由駭客和網路機器人在社群媒體上散播假訊息，藉由親中商人收購加強掌控台灣媒體，且據稱每月對台灣發動數以千萬計的網路攻擊。

格蘭奇克寫道，北京運用假訊息的目的是削弱台灣制度、破壞民眾對政府高層的信任、打擊民眾士氣並引發混亂。

面對假訊息攻勢，行政院已著手加強防制，做法包括加速澄清機制與推廣事實查核、防止假訊息擴散。此外，臉書（Facebook）與推特（Twitter）8月也宣布停權並刪除可疑帳號，反制北京當局企圖抹黑香港民主抗爭人士、帶輿論風向並分化港人的手段。

格蘭奇克認為，上述因應措施有一定效果，但中國散播的假訊息肯定會在台灣大選前更加猖獗。

他提到，中國策略在去年11月台灣「九合一」選舉似乎奏效，協助韓國瑜打贏高雄市長選戰。今年7月，國民黨總統初選民調前，韓國瑜頻繁出現在親中電視頻道上，韓國瑜最後贏得國民黨總統初選。

不過，格蘭奇克認為中國的做法可能適得其反，原因在於香港多月來抗爭損害中國在台灣的形象，北京更難影響台灣民意，這段期間蔡總統支持度水漲船高。此外，台灣也有數萬人抗議媒體獲得中國金援。

格蘭奇克文末寫道，鑑於蔡總統目前民調領先、台灣致力防制假訊息、香港民主抗爭不斷獲外界聲援，明年1月北京可能得不到期望見到的結果。