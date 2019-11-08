美中貿易戰緩和料簽署階段性協議 美專家：難撼科技競爭格局

美中有望簽署階段性協議，取消貿易戰開打以來加徵的部分關稅。但曾任美國貿易官員的謝安敏指出，華府基於國安將加強管制技術出口，美中科技競爭不會因貿易戰止息而結束。

美中10月口頭達成首階段貿易協議後，雙方緊鑼密鼓敲定細節。中國商務部發言人高峰7日表示，美中已同意隨協議進展，分階段取消貿易戰開打以來加徵的關稅。白宮與美國貿易代表署（USTR）尚未對中方說法做出正式回應。

謝安敏（Amy Celico）今天在美國智庫外交關係協會（CFR）題為「美中科技競爭」的座談會表示，中國經濟成長趨緩比北京原本預期嚴重，逼迫中方持續談判，希望美國取消加徵關稅。但美方其實也想這麼做，藉此減輕加徵關稅對自身經濟的衝擊。

她說：「短期而言，我們必須談妥貿易協議，減輕雙邊關係一些壓力，因為我們還要面對持續多年的科技競爭。」

謝安敏曾在美國國務院、商務部和貿易代表署任職，目前率領顧問公司歐布萊特石橋集團（Albright Stonebridge Group）中國團隊。

她預期，美中短期貿易協議可能聚焦農產品採購、取消加徵關稅，雙方在匯率、智慧財產權、市場准入與開放等議題上達成原則共識，棘手的結構性問題拖到以後再談。

今年5月，美中貿易戰因北京撕毀協議草案而急遽升溫，美國商務部以國安為由，將中國電信設備巨擘華為列入出口管制黑名單。華為自此捲入美中貿易與科技爭鬥，華府是否會因美中貿易戰和解而放鬆對華為的制裁，備受矚目。

謝安敏認為，美方不太可能將華為納入貿易協議，因為華為涉及兩國更廣泛的科技競爭。她預期，美國政府將持續以國安為由，加強管制技術出口、對中國企業投資設限，雙方科技較勁不會因為貿易戰止息而結束。

談到美中貿易戰開打後成為關鍵詞的「脫鉤」（decoupling），謝安敏指出，美中經濟脫鉤不可行，但鑑於國安影響，美中不可避免會有一定程度的科技脫鉤，華府與北京將各自設法限制技術整合。

外交關係協會新興科技與國家安全主任史國力（Adam Segal）也認為，美中部分產業接觸將減少，五角大廈期盼晶片供應鏈在美國設廠、美國政府不希望企業掌握公民健康等大量敏感個資，都是兩國科技逐漸脫鉤的跡象。

他表示，中國大舉投資新興技術，美國不必仿效這種產業政策，因為美國掌握作為國際貿易體系神經中樞的優勢，在歐洲與東亞都有盟友，並非單打獨鬥。面對中國積極發展本土技術，美國應與盟友加強協調、分頭研發，確保正確運用資源。