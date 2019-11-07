ISO長期列台灣為中國一省 監委促請行政院重視

監委張武修今天說，國際標準組織在ISO 3166「國家及所屬機構名稱代碼」，長期不法並不當將國名列台灣為中國一省，並阻礙參與ISO相關議題合作參與案，促請行政院整合各部會重視並改進。

監察院今天發布新聞稿指出，國際標準組織（ISO）從1974年在ISO 3166「國家及所屬機構名稱代碼」中，長期不法並不當以Taiwan （Province of China）（台灣，中國一省）名稱列示國名，以及阻礙ISO相關議題合作參與案，監察院財政及經濟委員會、外交及僑政委員會聯席會議6日已通過調查報告，促請行政院督促相關部會檢討改進。

張武修受訪指出，這個不只是標準制定的議題而已，而是ISO訂出一個名字，其他國家、機構沿用這個名字，造成中華民國台灣其他的業務受到影響，這個不能輕忽。

張武修說，ISO於1947年正式成立，中央標準局（現為經濟部標準檢驗局）是創始會員國之一，並曾擔任理事會理事；1949年政府來台後，因未繳納會費，經ISO理事會於1950年決議停止中華民國在該組織會籍；1953年被撤銷會籍。

張武修表示，政府雖於1956年申請繳付3年會費，以期恢復會籍，但遭「前蘇聯」強力反對，致中華民國失去會籍；其後十餘年，政府因受ISO種種阻礙，未能再積極爭取恢復會籍；等到1971年中華民國喪失聯合國會籍，ISO1974年發布ISO 3166「國家及所屬機構名稱代碼」，不法以Taiwan （Province of China）名稱列示國名；更擴散至國際間許多類似「不當列示我國名」情況；1978年中國成為ISO會員，並成為理事會理事，使中華民國要重返該組織更加困難。

此外，張武修說，2000年之後，外交部及相關駐外館處重新嘗試與ISO交涉但未獲正面結果，雖因國際政治現實難歸責；但經濟部及負責標準化的主管機關沒有積極主動整合並提升量能，結合外交部，務實參與必要國際組織，爭取重要國家及國人支持，強化國際標準化及經貿科技產業，保障國家利益。

張武修也提到，2007年外交部委請律師向瑞士日內瓦邦初審法院提起民事侵權行為訴訟，要求ISO正名為Republic of China（Taiwan）（中華民國台灣）。

他說，雖然此案最終經瑞士聯邦法院另以外交承認與否的政治考量，作出無管轄權的不受理判決，但該案5名承審法官肯定中華民國有權作為訴訟當事人的一造，符合國家要件，具有國際法人地位及訴訟當事人能力等，對中華民國有利的結論與正面回應，有助於之後於國外法院進行訴訟時，做為法律地位主張有利的依據。

張武修強調，國家標準的制定及國際標準資訊接軌攸關國家競爭力，經濟部未能確實整合跨部會資源，不易發揮綜效。

他說，標準制定或修正涉及多元領域專業，只憑經濟部標準檢驗局之力，難以適應國際競爭局勢，行政院應強化協調聯繫各相關部會，妥善進行資源配置，提升實效。