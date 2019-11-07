氣候變遷 　登革熱肆虐亞洲　巴基斯坦逾4萬人感染

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）因氣候暖化和異常降雨，近年來亞洲許多國家幾乎年年爆發登革熱疫情。巴基斯坦衛生部門官員表示，今年國內有4萬4000人感染登革熱，創歷史新高。

巴基斯坦國家衛生研究院（National Institute of Health）高階官員Rana Safdar告訴法新社記者，相較於2011年的2.7萬人，今年罹患登革熱人數大幅增加。

今年截至目前為止，共有66人因罹患登革熱而死亡，2011年則多達370人。

其中疫情最嚴重的地區位在巴基斯坦主要工商業城市─拉瓦爾品第市（Rawalpindi），該市毗鄰首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），估計有1萬2433人感染了登革熱病毒，共造成22人死亡。

巴基斯坦四個省份之一的信德省（Sindh）同樣遭到登革熱疫情肆虐，共造成1萬多人感染、26人死亡；擁有境內人口數最多的彭加省（Punjab）也有9千多人感染。

治療登革熱患者的醫師Mahseema Siddique指責政府的無作為，他認為旁遮普省（Punjab）和首都伊斯蘭馬巴德的地方官員未採取相關預防措施，例如保護水源或噴灑遏止登革熱的化學藥劑。

他說，政府在數百人感染登革熱後才察覺事態嚴重，但為時已晚，很多地區地處偏遠且交通狀況不便，就連噴灑藥劑的小組根本到不了。