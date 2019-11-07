新北拚英語力 免費職場英語體驗營將西餐廳搬進課堂

新北市教育局今（7）日於黎明技術學院辦理「 家政群」及「餐旅群」職場英語體驗營，將西餐廳搬進課堂， 再將美容彩妝專業英文帶入實作，結合科技院校及產業資源， 量身打造「實用、有用、願意用」職場英文，讓新北市技職教育能「 動手做學英文」。

黎明技術學院與「桃園晶悅飯店」及「泰山娃娃產業文化館」合作， 開設「西餐禮儀」、「餐桌英文」、「飲料調製實作」及「 美甲設計」多元課程， 學習職場與生活應用專業英文及實境對話能力。

以「西餐禮儀」 課程為例，藉由正式西餐廳角色扮演， 讓學生可以體驗到真正西餐廳中會發生的情境， 同時學習國際禮儀及英語會話；「飲料調製」的課程設計中， 則是讓學生化身為調酒師，以口語英文的方式，增進飲調技巧。

家政群學生以「美甲設計」為主，學習美容彩妝專業英文詞彙， 以及凝膠美甲、底膠、色膠、上層膠、貝殼片、暈染技術、 貝殼粉美甲技術，讓參與學生達到雙核心（專業技能+專業英文） 學習成效。

樟樹國際實中何承恩同學說：「透過課程讓我了解職場趨勢， 從娃娃產業文化館參訪中，提升我的基礎藝術及美感， 未來將朝向產業發展與時尚潮流趨勢來創作。」淡水商工鄭庭宇同學 也說：「我想從事餐旅相關工作，透過對話及口說課程， 讓我燃起對英文學習的渴望，更拉近客人對飯店餐廳的親切感。」

開 明工商邱韋樺同學提到：「從職場課程中， 學習到餐桌禮儀及餐桌英文，提升英語文學習的自信。」黎明技術學 院陳頌文老師也提到：「自己就是從國際飯店經理， 再投入教職工作，語言能力是職場決勝關鍵， 好的語言能力是求職及升遷基本條件。」

教育局表示，今年首創跨域職場英文體驗課程， 橫跨5大群科11科系，為學生打造不同以往的英文實境學習體驗， 透過職場實際參訪體驗， 了解產業發展趨勢及英文在未來職涯發展現況， 進而激勵學生學習英語文動機及提升未來的職場就業力。

新北市自108年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」 計畫，在國際技職面向，以「專業英文、職場英語、跨國連結」 為核心，積極推動新北技職雙語教育政策，並透過「課程教學、 環境營造、師資培力、社群平台、專業實踐」五項策略， 培養接軌國際的技職人才