天氣轉涼 來自秘境的包種茶油溫補最適宜

近來天氣逐漸轉涼，早晚溫差大， 除了要注意衣物保暖外， 用坪林山林秘境生產的包種茶油做料理也是「食補」的好選擇！ 包種茶油的性質偏溫和，食補不用擔心燥熱，拿來燉雞湯、炒菜、 拌麵都適宜。

坪林為「冠軍茶鄉」，是全臺的包種茶主要產地，當地除了於春、 冬季盛產高品質的茶葉外，「包種茶油」 也是絕對要列入購買清單的人氣商品。坪林農會總幹事林文恭表示， 坪林農會出產的包種茶油選用安全的茶樹種籽每天新鮮現榨製成， 所有原料都有逐批控管並做追蹤紀錄，從源頭嚴格把關，保證絕對是 100%純茶籽油壓榨，無任何添加物。茶油性質偏溫和， 在這種還處於忽冷忽熱的天氣吃了也不用擔心燥熱， 因此在入冬前用包種茶油燉碗雞湯是溫補最好的選擇。

除了明星商品包種茶油外，農會還推出坪林「三好禮」組合， 結合茶香、山藥麵線及茶油3種產品，價格實惠，送禮也相當體面， 到坪林的遊客往往人手一盒，是當地的除了包種茶以外的明星商品。

坪林區連續擔任8年家政班班長， 長期投入輔導當地開發茶料理的翁玉蘭表示， 茶油經過加熱後就自然產生特殊的香氣，簡單的麵線淋上茶油拌勻， 再加入些許油蔥酥， 茶油的香氣配上麵線鹹香的口味就是道美味佳餚， 建議大家可以試試看。

新北市農業局表示，坪林區是新北市主要的茶葉產區之一， 也產出了各年齡層的製茶冠軍師傅，為所謂的「冠軍茶鄉」， 而坪林區農會推出的「三好禮」不僅融入地方特色， 也曾獲選行政院農業委員會「台灣農業十大伴手禮」， 邀請民眾在即將到來的茶產季到坪林「茶鄉」品「茶香」， 除了品嚐著名的文山包種茶外，也可以將好油帶回家， 吃好油也支持在地農特產。