台北市城市意象宣傳影片 秋季踏青探秘咫尺山林

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）台北市觀光傳播局昨（06）日發表最新的城市意象宣傳影片，呈現臺北市得天獨厚的山林環境，只要搭乘捷運、公車，1小時之內就能抵達登山步道口。早上上山吸收芬多精，傍晚就能在市區體驗城市風情及享受美食，只有在臺北才能享有這般不受地域限制且多樣化的行程，對國外旅客而言，是非常獨特又有趣的。

觀傳局表示，台北擁有豐富的山林景致與自然生態，配合便利的捷運及公車路網，從市區到山林只需不到1小時的時間，希望民眾能更親近山林，享受自然生態、體驗步道特色及完善的步道設施。

民眾可以登上象山步道眺望最美首都夜景；漫步水車寮步道，享受竹子湖花卉的繽紛；踏上人文歷史氣息濃厚的劍潭山、在地農村意象的樟樹與樟湖步道、前往宛如修行之路的鯉魚山與圓覺寺步道，都是很有特色的親山之行。

此外，這些親山步道還輔以雙語步道生態導覽與指示牌，讓國外旅客也能輕鬆親近山林。若你喜歡探險，也有尚未開發的臺北小徑，讓人彷彿置身叢林之中。

若想進一步挑戰高難度的山岳，建議可以踏上串聯全長92公里的「臺北南北大縱走」步道，分為7段旅程，海拔高差1120公尺，沿途包括山稜線、古道、步道、山徑及市區道路，可欣賞平地到高山的多樣化景觀，是一條相當豐富又值得挑戰的路線，這條「一生一次的壯遊」路線迄今已有超過3800位民眾挑戰成功。