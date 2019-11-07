中山大學逾10位兩岸研究學者　傳電郵遭駭達3年

國立中山大學今天傳出，10多位涉及兩岸研究的學者，遭假帳號監看電子郵件信箱長達3年。一位受監視的學者向中央社記者表示，校方已證實此事，其他學校遭監看可能性也相當高。

這位學者指出，2016年下半年起，有身份不明的人士，利用Open Webmail系統漏洞，創設數個假帳號，冒充校方資深行政人員，靜默監看10多位教授的電子郵件信箱內容，直到2週前才被校方發現，前後長達3年。

他表示，校方發現，受監看對象非常集中，包括政治學研究所所有教授，以及部份活躍於兩岸、台灣公共事務的亞太所與政經系教授。

此外，入侵者的網際網路協定位址(IP位址)有從美國、中國、香港登入的紀錄，自今年以來集中出現於香港網域，高度懷疑是使用虛擬私人網路（VPN）產生的網域地址。

他也提到，校方人員檢查後發現，監看者長期潛伏，卻沒有植入惡意程式，也沒有篡改受監看者的電郵內容或個人資料，只是單純監看。因此，雖然漏洞已補上，攻擊者創造的假帳號也被刪除，但監看行動絕對不會停在這裡，必定會有下一步動作。

這位學者擔憂，對方藉由長期靜默監偵電郵，已充分掌握被監看者所有學術和智庫人際網路。「台灣幾乎每間大學的電子郵件系統都是Open Webmail，這事會發生在中山大學，也就會發生在其他大學，尤其是那些與政府外交、兩岸、國安情治或高科技領域合作密切的學校」。

Open Webmail是一套開放原始碼的免費電子郵件信箱程式，目前被台灣校園廣泛使用。