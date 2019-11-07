美國CDC：未成年孩童接觸菸害　增加罹患肺阻塞風險

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）肺阻塞是全球最嚴重的慢性疾病之一，約每10秒殺死1人，在台灣每年就有超過5,000人死於肺阻塞。美國CDC曾表示，未成年孩童吸菸或接觸二手菸會影響肺部的生長發育，並增加成年罹患肺阻塞的風險。國健署提醒，戒菸及遠離二手菸是預防及治療肺阻塞最經濟且有效的方法，為了自己和家人別再抽菸了。

國民健康署王英偉署長表示，菸煙中有超過7,000多種化學物質，其中約93種為致癌及有毒成分，吸菸者罹患肺阻塞的風險與不吸菸者相比超過6倍。長期吸菸會刺激呼吸道造成慢性發炎，使痰液堆積不易排出，導致呼吸道與肺泡變形，導致肺阻塞。

一般來說，患者在40或50歲後症狀變得明顯，隨著病情逐漸惡化，日常生活（如走樓梯或提行李箱）甚至日常活動也會變的非常困難，而戒菸可以減緩吸菸者疾病進程，並降低呼吸性疾病的死亡風險。

台灣胸腔暨重症加護醫學會林慶雄理事表示，因肺阻塞常見症狀為咳、痰、喘，容易與感冒混淆而延遲就醫，因此有半數的病患確診時已發展為中度，且出現呼吸困難、行動困難等症狀，使得病患索性”少動、不動”來應對，導致疾病惡化風險大為提升，有一半的肺阻塞病患在急性惡化後，五年內會死亡。

胸腔內科邱國欽醫師亦表示，患者在急性惡化後，除了得面對高額的醫療費用，家屬照護病人導致生產力減少也是一項沉重的經濟負擔。呼籲民眾一旦發現走路會喘、咳痰量增加、持續久咳的症狀持續3週以上，誤將肺阻塞當感冒，應提高警覺，儘早至胸腔內科進一步檢查。