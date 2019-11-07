空污嚴重如入毒氣室 印度新德里陸空交通大亂

（台灣英文新聞/ 國際組組 綜合報導）印度首都新德里近期遭遇嚴重空污，加上排燈節民眾施放鞭炮，11月3日仍在多個地區測得空氣品質指標（AQI）999的最高記錄。新德里學校連續停課5日，空中交通大亂、許多居民上街抗議，向政府爭取呼吸自由權。

綜合外電報導，印度迎接排燈節，雖然政府持續呼籲民眾施放環保鞭炮，但有許多民眾照例大量施放普通鞭炮，加上附近城邦農民焚燒殘梗等，霧霾沉降，讓新德里宛如進入毒氣室。

德里地區11月3日在多個地區測得AQI999的爆表記錄，宣佈進入緊急狀態，而4日雖然污染度略降，但仍處於「危險」等級的300,。

政府只能要求建築工地停止施工，當地學校從11月初便開始停課，直到昨（06）日才復課，但仍然禁止戶外課程。

由於霧霾厚重導致能見度低，英格拉甘地機場（IGI）11月3日將近40架次飛機宣佈轉降其他機場，當地航空公司也通知旅客航班有延誤及取消的可能，空中交通大亂。

《中央社》報導，近期新德里的風速趨緩，氣溫降低助長霧霾情況，嚴重霧霾也讓就診民眾人數急速飆升。

大量民眾上街抗議，聚集印度門前爭取呼吸自由權，呼籲政府正視空污問題，並提出解決辦法。

德里政府15日祭出「單雙方案」，限制進入德里市中心的車輛，盼藉此減少污染排放量。

我國外交部建議近期前往印度北部及首都新德里地區洽商及旅遊的國人隨時攜帶N95口罩，並隨時注意擬搭乘飛機航班起降時間是否受霧霾影響而臨時更動。

由於新德里周遭省份多為農業省份，每年收割後大量農夫放火燒殘梗，一方面為土地增肥，一方面也因經濟困難，負擔不起高額的機器除梗費用，不燒就活不下去，大量煙霧籠罩德里首都圈（Delhi-NCR）。

此外，新德里冬天寒冷，最低溫可至攝氏1度，許多貧民燃燒垃圾取暖，均是導致空氣污染的元兇之一。