食安嘉年華台灣桃園登場　鄭文燦：推廣食材履歷讓民眾食得安心

（台灣英文新聞／鄧佩儒 桃園報導）第三屆食安嘉年華今（7）日在桃園巨蛋登場，一連舉行四天，市長鄭文燦表示，今年特別著重食材履歷的透明化，希望從農場到餐桌，透過食材的溯源，讓民眾食得安心。

鄭文燦表示，桃園是食品工業的重鎮，桃園生產的食物照顧全台灣民眾，為了重振大家對食安的信心，市政府於三年前開始辦理食安嘉年華，獲得很大的成功；今年的主題除了食安五環的教育之外，特別著重食材履歷的透明化，因為食安不能只靠稽查，還要有廠商自主管理，才能確保架子上的食物都是安全的、商品標示是正確的，而透過生動活潑的活動，讓國人對食安更了解、更支持，這樣推動食安的效果最好。

▶︎ 桃園市長鄭文燦

鄭文燦指出，今年嘉年華第二個亮點是養生藥膳，期盼在秋冬到來之際，提升民眾對藥材藥膳的了解，民眾消費時才會更了解與謹慎。他表示，今年參展的每個廠商許多都是非常有信譽的桃園在地食品企業，希望透過嘉年華，讓市民了解更多食物特色，並選購更好的食品。

衛生福利部代理主任秘書鄭舜平則指出，光是桃園地區就有約3萬6,600家食品業者，生產超過台灣一半的食品，因此「桃園沒有食安，台灣就沒有食安」。他也表示，近年政府推動食品安全的效果不錯，民眾對於衛福部的施政表現，食安也逐漸擺脫最後一名。

桃園市衛生局表示，過去兩年的桃園食安嘉年華廣受各界好評，今年加入中藥、養生與生技產業，以食育、安全、歡樂及養生作為活動主軸，期盼讓民眾了解桃園市食品業者從農場到餐桌之管理，並提升對傳統養生與生技發展的認知。

場館規劃四大主題及七大展區，並設有DIY體驗區、闖關任務活動等親子趣味活動，此外，今年更邀請知名大廚至現場教民眾如何分辨好食材、食品溯源、產銷履歷等知識，參與民眾更可直接品嘗大廚所做的美味料理；另有重量級講師傳授最新最正確的食安觀念，讓民眾從日常飲食中達到健康樂活的目的。