防治登革熱　日本武田藥品研發疫苗　保護力可達8成

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）日本武田藥品公司研發登革熱疫苗已進入最後試驗階段，研究顯示該疫苗可有效防治這個經病媒蚊傳播的疾病，但對於從未感染過登革熱病毒的人，疫苗的保護力恐對其中一型的病毒失效。

根據本週三（6日）刊登於新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）的第三階段研究結果，在孩童和青少前接種武田藥品的登革熱疫苗後1年後，疫苗的效力可達到80.2%

不過初步試驗結果也發現，武田藥品公司（Takeda Pharmaceutical Co.）登革熱疫苗在防治4型登革熱的效力不大相同，對於那些從未感染過登革熱的人來說，可能會增加併發症的風險。

全球首劑登革熱疫苗Dengvaxia是由法國藥廠賽諾菲（Sanofi）研發，根據最後兩階段的試驗結果，該疫苗施打後1年後，保護效力為59.2%。

值得注意的是，據2017年Dengvaxia的研究結果與日本武田藥品公司的疫苗有著相似之處，對於那些從未感染登革熱的孩童來說，注射了Dengvaxia疫苗，可能會加重病情登革熱病情。

當時此項消息還引起菲律賓政府的調查，因為菲國已有80萬名學童注射此一疫苗。賽諾菲疫苗造成的不良影響，導致未來驗證登革熱疫苗安全性的標準提高。

專家擔憂該疫苗僅具有部分保護力，若登革熱患者之後感染到不行型別的病毒，恐提高患者病情加重的風險。

研究指出，在1/4從未感染過登革熱的受測者中，注射武田公司的登革熱疫苗後，對4型登革熱的防護效力皆達75%。

武田登革熱疫苗全球計畫的負責人Derek Wallace接受電話訪問激動的表示，對於感染登革熱病毒和未感染過病毒的結果相似，這是一個難以置信的結果，我們非常興奮。