台塑高雄林園廠槽車爆炸遭罰45萬元 向居民致歉並提前歲修

更新時間: 2019/11/07 15: 00

首次發稿: 2019/11/07 14:30

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台塑公司林園廠一輛載運氯乙烯槽車今(7)日凌晨因外洩氣體而起火爆炸，高雄市環保局稽查人員上午再度進廠稽查後，依空氣污染防制法裁處新台幣45萬元。

高雄市環保局指出，這輛槽車昨天深夜自台塑仁武廠載運氯乙烯至林園廠卸載灌裝，今天凌晨1時許因槽體安全閥洩漏，導致氯乙烯由槽頂洩漏溢流至車體，並與熱源接觸後發生起火爆炸，火勢隨後被撲滅。

中央社報導，高雄市環保局、環保署環境事故專業技術小組立即進行廠區內及周界環境監控，檢測各項監測值與環境背景值吻合情況，確認已無空污情事後於清晨5時許撤退。

高雄市環保局稽查人員上午再度進廠稽查，因這次洩漏物為毒性化學物質，依空氣污染防制法裁處45萬元，如有其他違規情況將另依法裁處。

台塑林園廠指出，這處氯乙烯製程原預定明天至12月2日辦理製程歲修，廠方決定將歲修時間提前至今天，並先行停車。

高雄市環保局表示，這處製程在歲修結束須完成安全評估後，才可再啟動。

首次發稿: 2019/11/07 14:30

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台塑公司林園廠一輛氯乙烯槽車，今 (7) 日凌晨 1 時因安全閥洩漏爆炸，司機迅速逃離脫困，警消據報趕往布設水線灌救，所幸沒有人員傷亡。

聯合新聞網報導，高雄消防局今凌晨1點多獲報後，出動林園、大林、高桂3分隊，共9車24人到場，緊急布水線灌救，遏止火勢繼續擴大。高雄市勞工局表示，此案確有工安方面的疑慮，但須確認灌裝起火原因方可認定，正在現場釐清中。

華視新聞報導，當時附近居民在睡夢中被驚醒，相當驚慌，抱怨林園人時常活在恐懼中。

台塑稍後發布新聞稿稱，火勢已於發生2分鐘後撲滅，全廠安全停車，並未造成人員傷亡，對公司營運不致有影響。但對於造成居民不安，深感抱歉。

台塑林園氯乙烯廠原訂11 月8日起，配合中油四輕停車歲修，但因此意外事件的發生，決定自今天起提前歲修。台塑強調，目前PVC及VCM仍有庫存， 此次火災事件導致提前歲修，對公司營運不致造成影響。

聲明全文如下: