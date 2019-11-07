2020台灣總統候選人座車曝光　全車防彈可變行動會議室

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國家安全局特種勤務指揮中心今(7)日上午在台北大直舉行「安維7號專精訓練結訓編成典禮」，接受保護的各組總統、副總統候選人與配偶的座車也曝光。

綜合《聯合》與中央社報導，國安局採購10輛每輛要價285萬元的福斯Bulli旅行車，作為總統、副總統候選人警備座車，候選人配偶則配備新款福特MONDEO性能車。今天現場還展示新採購的「克拉克19型」（Glock 19）第5代手槍等其他相關維安配備。

中華民國第15任總統，副總統定於108年11月18至22日受理候選人登記申請，109年1月11日進行投開票，109年1月17日前公告當選人員名單。

國家安全局特種勤務指揮中心依據「總統副總統選舉罷免法」及「特種勤務條例」規定，自候選人完成登記日起，至中選會公告當選人翌日24時止，協同有關機關負責候選人及其配偶安全維護工作。負責安全維護的特勤人員6組、330人上午成軍，預計14日抽籤決定保護對象號次。

特勤中心今天在編成儀式中特別展示本屆總統、副總統候選人與配偶的警備座車，車輛行駛安靜、幾無雜音，加速快，車廂後座還可變身行動會議室，能收看衛星電視，搭配失壓續跑的安全輪胎，就算輪胎中彈也能以時速80公里速度繼續行駛；而車輛鈑金玻璃雖無防彈等級，但座車玻璃皆加厚處理，達到「避彈」效果，確保安全。

至於候選人配偶配備的新款福特MONDEO性能車，目前市面上還買不到。

針對無人空拍機威脅，國安局也展示SKYNET空拍機干擾器，提供特勤編組單位於執行任務期間，防範空拍機驚擾與危害，採機動彈性方式部署運用，可有效干擾市售的空拍機。干擾距離達2公里，全重5公斤，可連續發射時間達80分鐘，單機時間8小時。

有關維安人員的隨身配槍，現場也展示新採購的克拉克19型手槍。國安局表示，該型手槍重量輕巧、操作及保養簡易，可更換握把片配合射手使用，槍身兩側均有彈匣及滑套釋放鈕，可提供左、右手使用，槍身全重610克，有效射程70公尺。

另外，在狙擊槍部分則使用美造M24狙擊槍，並加裝戰術槍托系統、全向調整腳架、3到15倍狙擊鏡的升級套件，可視任務環境加裝各式戰術裝備，搭配腳架使用，射手可在就定位後2分鐘內完成備便。