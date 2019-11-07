台灣屏東縣潮州鎮警察關懷網絡 宣傳新住民新二代攜手反賄選

有鑑於取得身分證或是新二代擁有投票權的人口越來越多，為避免新住民們因語言、文化不同而在不諳法令涉入賄選陷阱，屏東縣政府警察局潮州分局結合屏東地方檢察署、內政部移民署屏東服務站及專勤隊和潮州國小新住民補校，日前由屏東地方檢察署月股李檢察官與潮州分局偵查隊隊長葉憲威到場宣導反賄選，潮州分局也在會中倡導【反賄選、要檢舉、賺獎金】，希望全民攜手「反賄選」，建立優質、乾淨的生活環境。

屏東縣政府警察局潮州分局表示，因應第15任正副總統暨第10屆立法委員選舉於2020年1月11日舉行，為落實乾淨選舉、杜絕賄選。目前政府修定「鼓勵檢舉賄選要點」，檢舉總統、副總統候選人賄選者，每一檢舉案件最高給與獎金新台幣一千五百萬元，檢舉立法院立法委員候選人賄選者，每一檢舉案件最高給與新台幣一千萬元，獎金金額相當高，只要賄選行為起訴便有獎金可領，而且絕對保密，檢舉專線0800024099 撥通後按4或者可以撥打潮州分局偵查隊電話08-7882020撥通後按5。

另一方面，為嚴密防範金錢、暴力以及各種變相賄選方式介入選舉，屏東地方檢察署「積極查賄、壓制暴力及全面反賄選」三大工作目標及「公正、嚴密、迅速」三大原則，徹底淨化選風，將積極偵辦賄選及暴力選舉案件，維護不受任何金錢、暴力介入的乾淨選舉環境，讓候選人能打一場乾淨公平的選戰。

屏東縣政府警察局潮州分局長林建良呼籲，為尊重民主價值，不容暴力介入選舉，對於2020年總統大選及立委選舉，將積極查緝賄選、賭盤及掃蕩各式非法槍彈、不良幫派份子，防杜暴力事件干擾選舉。

（新聞轉載自新住民全球新聞網）