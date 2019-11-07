台灣高雄市勞工博物館心南向 透過桌遊體驗移工人生

「再會啦！我的故鄉！」外籍移工為了出外打拼而必須離開家鄉，到底是抱持怎麼樣的心情呢？讓我們一起透過遊戲一窺移工人生吧！由1095和勞工博物館所舉辦的「2019年勞工博物館心南向交流營-移工人生桌遊體驗活動」來囉！

你曾經在高雄的哪個地區與外籍移工擦身而過呢？火車站、港口區、楠梓區、還有很多家家戶戶裡？高雄已有6萬1千多位移工，支撐著高雄重要的產業發展，超過一半從事製造業，其餘為家庭看護工及船員。我們與移工並沒有什麼不一樣，我們努力認識陌生的生活社區、我們在假日試圖放鬆、我們嘗試在工作時表現專業，我們邀請你，一起來看看移工們的故事，走進他們的生命。

「2019年勞工博物館心南向交流營-移工人生桌遊體驗活動」除了在高雄勞工博物館舉辦桌遊活動場次，也期望能推廣「移工人生前進學校場次」，藉由有興趣認識移工議題的朋友一起透過桌遊、有趣的方式遊戲，讓學生了解外籍移工為了出外打拼而必須離開家鄉，到底是抱持怎麼樣的心情？歡迎南部的學校班級來免費體驗！班級報名表單→https://reurl.cc/QpWXVp

「2019年勞工博物館心南向交流營-移工人生桌遊體驗活動」的高雄勞工博物館場次則有三場，請參閱下方活動訊息。

【勞工博物館場次】

日期：11月9日 (六)、11月16日(六)、11月30日(六)

時間：14:00-16:00

地點： 高雄市勞工博物館4樓會議室(高雄市前金區中正四路261號)

快來報名：https://reurl.cc/8l5j64

（新聞轉載自新住民全球新聞網）