〈時評〉你知道台灣曾被國民黨、美軍轟炸過嗎?

2019年9月台灣上映了有關台灣歷史的電影－「返校」，該片重新喚醒台灣人在國民黨威權時代統治的記憶，還可發現電影情節有助大眾認識歷史。多數人對三國的戰爭其實並不陌生，那是因為我們曾經在歷史課本上讀過嗎？但顯然不是，我們大多是靠遊戲、漫畫、小說(三國演義)、電影等方式來加強印象。因此這樣做法也適用於認識民主、歷史。

台灣人對於民主的核心價值認識太少，更多僅止於民主的形式，如：選舉與投票。作者認為台灣能學習民主的機會太少，我們應該利用經典史實片、戰爭片等影片來反思，尤其是透過觀賞歐美影片，認識背景與其意義，就可以發現每部影片或多或少有下述涵義，如：自由、平等、民主、法治、認識歷史等。故我們不該認為戰爭片都是強調聲光效果與血腥暴力，要知道經典史實片、戰爭片，可以令人正確認識歷史、刺激民主素養的萌芽。

台灣認識民主的機會大多來自課本與社會，但台灣的教育只提到民主的形式，對其本質卻所知甚少。以往雖有三民主義，但實際上大多數人對民主還是不了解，故此方法功效不大；而歷史課本又大多描述中國各政權的獨裁統治，何來民主可言。社會上還可不斷的看到部份人用錯誤的民主觀念汙染下一代，導致台灣民主素養的前進相當緩慢，甚至倒退。

歐美是民主的發源地，不管是(1)人民向國家爭取應有的權利、(2)對抗獨裁侵略者、(3)轉型正義，對民主的追求一直沒有停過。除了文化、歷史容易學習民主外，他們的教育更鼓勵大家邏輯思考，質疑錯誤。更重要的是影片相當多，甚至不斷翻拍，原因是什麼？就是要記取教訓，並學習民主等素養。

參考以下國外電影，認識其背後意義：

圖1：300壯士：為了自由，阻止波斯的侵略。(圖/維基百科)

圖2：英雄本色：為蘇格蘭的自由而戰。(圖/維基百科)

圖3：法國大革命：追求民主。(圖/維基百科)

圖4：悲慘世界：反抗暴政吏法，此片是史實改編小說。(圖/維基百科)

圖5：決戰時刻：美國獨立。(圖/維基百科)

圖6：安邦定國誌Cheyenne Autumn：印地安人與美國的衝突的敘事片，可稱為轉型正義的影片。(圖/維基百科)

圖7：諾曼地大空降：二戰期間阻止德軍的侵略。(圖/維基百科)

圖8：珍珠港：為了反侵略阻止日本。(圖/維基百科)

圖9-1、9-2：帝國毀滅：認識獨裁弊端。(圖/維基百科)

註：帝國毀滅就是台灣網友常惡搞希特勒言論的影片

圖10：敦克爾克：二戰期間邱吉爾為了保留軍事力量，呼籲人民救援敦克爾克的士兵，人民響應號昭跨海接應救援士兵。(圖/維基百科)

這些影片除了震撼的場面外，必然會傳達為何而戰，台灣人除了世界的影片，也應該拍更多有關台灣的史實片、戰爭片，以培養自由、平等、民主、法治、認識歷史等素養。而不是僅限於軍教片，軍教片範圍太狹隘。

台灣也可看到部分影片介紹這些史實，如：賽德克巴萊、悲情城市、返校、十月圍城(中國)等，但是影片數量太少，播放頻率很少，上映年代太晚。無怪乎大家對於民主等重要素養，這麼陌生。

圖11：悲情城市：陳述228事件。(圖/維基百科)

圖12：十月圍城：推翻滿清。(圖/維基百科)

還有「賽德克巴萊」為了文化、自由而戰，「返校」則敘述白色恐怖、威權時代，諷刺大家是忘記了國民黨執政造成的傷痛，還是害怕想起來。以及2002年的公視改編自吳豐秋長篇小說作品《後山日先照》電視劇「後山日先照」，貫穿二次大戰終戰時期、二二八事件以及白色恐怖時代，看見臺灣的所有族群如何共同經歷了一段不平凡的歲月。

圖16：網路影片：台灣人不告訴你的！8分鐘了解228事件始末

史實片、戰爭片的缺乏，除了讓台灣人缺乏民主等重要素養外，甚至不知道台灣歷史。如：中國國民黨曾與美國航空隊轟炸過台灣(註1)，而美軍更是轟炸過日殖時期總督府(現代總統府)，見圖，導致成千上萬的人傷亡。但許多人都不曾聽過，更甚至還被錯誤的言論欺騙、誤導，如：2019年11月01日韓國瑜在桃園提到二戰時美軍只打琉球沒有攻打過台灣。竟然連總統候選人都不知道正確的台灣歷史。

圖17、18、19：台北大空襲，總督府被轟炸。(圖/維基百科)

註1：1943年，美國陸軍第14航空隊和中國國民黨航空隊對日本台灣的軍事和工業目標發動了多次空襲。

由於戰後的中華民國政府，在歷史教育中大多強調抗日戰爭，掩蓋臺灣史，因此台北大空襲未曾在教科書中被提及，很多人不清楚當初是日本，還是美國對台灣轟炸，戰後少數報導或教材更甚至出現「二戰時日軍轟炸台灣」的謬誤。如果不能正確認識歷史，必然會造成人民對歷史的遺忘或扭曲，並讓政府逃避應面對的過錯。更惡劣是偽造假歷史，如中國正在扭曲六四天安門事件。

台灣不願意用史實片、戰爭片的方式間接培養民主，是不了解這類電影可以激勵民眾認識民主，還是害怕民智大開嗎？怕人民追求自由民主嗎？同理我們就不難理解中國為什麼老是只有在拍老黃曆般的三國、戰國，或是各朝代的宮廷劇，而不是開創國家的史實片、戰爭片了。

結論：

史實片、戰爭片可以讓人民正確認識歷史(台北大空襲、白色恐怖)，促進人民思考，了解民主的重要性。並且部分史實片、戰爭片還是轉型正義的一環。一個不敢讓人民認識正確歷史的國家，肯定是近乎獨裁的政體。身為一個民主國家公民必須具有自由、平等、民主、法治、認識歷史等重要素養。以及享受民主國家帶來的權利後，相對應的責任與義務就是守護國家的民主。

作者建議台灣人應該多看經典史實片、戰爭片，並且要了解台灣真正的歷史，台灣的史實片、戰爭片不是血腥暴力，而是台灣人的傷痛，如：228、美麗島、陳文成、鄭南榕等事件，我們要正確認識這些重要的歷史。建議台灣人應該多拍史實片、戰爭片的電影，使人有不同的方式認識台灣歷史，了解追求民主的重要性。也應該從小學就增加許多提升民主的課程，如：邏輯思維、哲學思辯、民主認識、法律教育。否則台灣的民主也僅只能說徒具形式，不具內涵。

若是等到台灣真的失去民主後，才知道民主的難能可貴，要再走一次血淚與戰火的民主歷程，就太糟蹋上一代的血汗。