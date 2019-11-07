「媽媽的愛」奪短片競賽首獎 外交部：看見台灣軟實力

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由曾國安執導的短片「媽媽的樣子」，描寫3位來自台灣客家、阿美族及越南新住民母親以不同方式表達對子女的愛，生動自然的拍攝手法獲得評審青睞，奪得外交部「全民潮台灣」短片競賽最大獎，獨得獎金新台幣20萬。

外交部昨（06）日舉辦第5屆「全民潮台灣」短片徵件競賽頒獎典禮暨得獎短片播映會，由外交部國際傳播司長陳銘政主持。

今年二獎共有2名受獎者，由「種種影像工作室」以描繪默默為永續農業經營付出的「無人知曉的小農」，以及蔣煥民記錄原住民歌手阿爆收音採集排灣族古謠的「唱古謠 找回家的路」共同摘下，各獲頒獎金新臺幣6萬元。

今年的徵件競賽共有115件作品參賽，除國內的創客、大專院校相關系所學生外，還吸引來自法國、比利時、西班牙、俄羅斯、巴拉圭、宏都拉斯，以及印度、菲律賓、中國的YouTuber、旅行家、攝影家及在臺學華語的學生等同臺競逐。

外交部表示，今年的參賽作品題材及技法多元，尤其首見動畫美食地圖、客語及原住民創作歌手跨界參與，還有引領觀眾領略有天使的眼淚之稱的高山湖泊「嘉明湖」之美、全臺最小的麻豆老戲院再生的故事等，外交部將從得獎作品中擇優加配外文字幕，透過「潮台灣」頻道向全球播送。

該頻道迄已累積1,000餘部的短片，該頻道暨臉書及外交部臉書粉絲專頁等平臺總觀看次數已逾8,400萬次，其中8成為外國人士。