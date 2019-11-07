【未演先轟動】台灣桃園地檢署反賄選影片 俊男美女檢察官擔綱

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）2020總統及立委大選倒數計時，桃園地方檢察署最近也推出反賄選影片，邀請署內檢察官親自擔綱，演出台版「查賄HERO」。男女主角的高顏值，讓民眾不敢相信他們是檢察官，成功翻轉反賄查賄的嚴肅、刻板印象。。

桃園地檢署表示，「查賄HERO」團隊是由桃檢的檢察長郭文東及多位重量級的主任檢察官林秀敏、康惠龍、邱文中、陳建良、陳建宇等人組成，並指定由黃翎樵檢察官及劉昱吟檢察官，分別擔綱演出男、女主角，「氣勢磅礡更勝日劇HERO」。

中央社引述女主角劉昱吟說，她在就讀政治大學四年級時曾發生車禍，雖然自己是法律系學生，但還是怕到在警察局大哭，也就是從那時候開始，萌生了想要當檢察官的念頭。希望協助涉及刑事犯罪但未構成犯罪的人，可儘快離開相關刑事程序。

劉昱吟表示，許多人都說她看起來沒有典型檢察官的樣子，但其實司法圈也有很多漂亮、能力又強的女性從業人員，一起為社會正義而努力，就像日劇Hero中的松隆子一樣。

男主角黃翎樵表示，小時候跟媽媽看日劇Hero，就種下了想當檢察官的種子，不但大學選擇法律系更通過司法官考試，選擇成為檢察官。拍影片時最遺憾的是，已經買不到木村拓哉那件橘色的絕版羽絨衣入鏡。未來希望自己能像偶像木村拓哉在劇中一樣，對每件案子全力以赴，一步一腳印為社會正義貢獻心力。

桃園地檢署檢察長郭文東強調「強力查賄，就是反賄的最佳方法」，自84年起至108年10月15日止，法務部核發檢舉獎金逾11.37億元。地檢署突破傳統反賄選的方式，利用網路科技與創意活動結合民眾生活，喚醒民眾反賄選及檢舉賄選人人有責的意識，雖然拍片過程辛勞，但相信很值得。就像木村拓哉在日劇Hero中所講「檢察官身負保護社會、保護受害者的使命」。

襄閱主任檢察官林秀敏指出，地檢署從9月就開始規劃，10月開拍，不但許多檢察官親自配合演出，更由同仁親自擔任男女主角，希望透過「查賄Hero」影片的拍攝放送，讓反賄觀念深入人心，其實，每個人都可以成為查賄Hero，也希望大家一起來檢舉賄選做真正的英雄。

圖/IMDB.COM