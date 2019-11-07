宋楚瑜倘參戰台灣總統大選韓粉散　黃創夏：韓支持率估跌破20%

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）2020 總統大選倒數65天，近期傳出親民黨主席宋楚瑜有意第四度參選總統，親民黨也表示宋參選機率約八成，資深媒體人黃創夏6日撰文指出，宋若參選，近月不斷失言且被挖出黑歷史的韓國瑜，將面臨更大危機。

宋楚瑜近日頻頻接受媒體採訪，參選態勢可說是呼之欲出，但為何今年宋楚瑜被部份泛藍選民寄予厚望？

過去就有文章分析韓國瑜支持者結構，指其多為六十歲以上的軍公教韓粉，但也有另一群教育程度不及軍公教韓粉的「基層庶民」派韓粉，但這群挺韓的基層庶民對於國民黨認同度更低，對於政治菁英與資本家充滿敵意。

前《新新聞》總編輯黃創夏6日在放言撰文分析，很多人都發現「韓粉」和過去的「宋迷」有著高度重疊，特別是來自軍公教體系的「韓粉」，很多臉孔都是過去宋楚瑜造勢場合的老面孔。但隨著韓國瑜言行越來越荒腔走板，許多正藍選民感到不安，對韓的疑慮加深。

政治歷練豐富完整的宋楚瑜，擔任過四年台灣省長與二年民選台灣省主席，在台灣民主發展與改革史上扮演重要角色，他也以「勤政愛民宋省長」形象深獲老一輩選民的信賴。國際事務上，宋有與大國領袖及高級官員正面交流的經驗，近幾年也數次獲蔡英文總統邀請，代表台灣參加亞太經濟合作會議（APEC），對於國際關係有務實見解。

黃創夏指出，「占約三成『不表態』的選民，特別是偏藍的選民，不會在意宋楚瑜年紀大了些，以「瑜」制「瑜」反而成為讓他們心裡最舒坦的選項。」

黃創夏認為，宋參戰雖難擊敗目前遙遙領先的蔡英文，但對於一籌莫展的偏藍選民而言，是一個更令他們放心的選項，對親民黨而言，宋的參選能拉抬政黨聲勢，爭取續存發展的機會。

黃創夏文中更大膽預測，只要部分「韓流歸宋」，韓國瑜就會跌破20%的死亡線，此時此刻就是以「瑜」制「瑜」的最佳時機。