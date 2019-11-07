週刊爆料7200萬購豪宅　韓國瑜自稱庶民是場大騙局?!

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 國民黨總統參選人韓國瑜，昨(6)日被週刊爆料在失業期間，於北市南港購買價值7200萬元的豪宅。民進黨立法院黨團6日召開記者會，立委王定宇 、管碧玲、黃國書等批評韓國瑜自稱庶民是場大騙局。

韓國瑜今(7)日一早在臉書發表四點聲明，強調這是一個單純合法的買賣權利轉售，並強力譴責侵害個人資料。

面對曾購買豪宅事件，韓國瑜昨受訪時表示，預購房屋後，因本金與利息太高，無力支付，所以忍痛賣掉。對於媒體詢問︰「失業期間，7200萬買豪宅的錢從哪裡來？」他還動怒反問︰「你哪一家（媒體) 的！故意扭曲我的話」

今天一早，韓國瑜透過臉書，發表4點聲明。

韓國瑜說，他本人於去年當選高雄市長，依法申報財產，公開透明。他也強調，8年前，他與妻子皆非公職人員，無財產申報義務，合約權利轉讓情事完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊，其中個資部份並未公開。

在政府大力推動個資保護之際，週刊竟然能夠取得他本人個資，且未經求證逕行報導，他強烈質疑洩漏交易資訊者的背後動機。

韓國瑜並說，他寧願乾淨的輸，也不願骯髒的贏。他會繼續傾聽，將精力投注在需要國家關心的事物上，繼續前進。

韓國瑜【強力譴責侵害個人資料】完整聲明如下:

1. 我與妻子八年前合力購買預售房屋，即使就任北農職務，但仍因經濟狀況與家庭財務負擔，故將預售屋買賣合約權利轉售。

2. 本人於去年當選高雄市長，依法申報財產，公開透明。

3. 八年前我與妻子皆非公職人員，無財產申報之義務，合約權利轉讓情事完全合法，僅國稅局與當時建商知悉交易資訊，其中個資部份並未公開，在政府大力推動個資保護之際，週刊竟然能夠取得本人個資，且未經求證逕行報導，本人強烈質疑洩漏交易資訊者之背後動機。

4. 台灣的民主自由是我們最珍貴的資產，一個單純合法的買賣權利轉售，居然在選舉期間遭到公開，侵害個人資料。老話一句，我寧願乾淨的輸，也不願骯髒的贏，我會繼續傾聽，將精力投注在需要國家關心的事物上，繼續前進。