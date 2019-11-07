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台灣基隆正濱色彩屋　獲「國際景觀大賞」卓越獎

頒獎典禮明(8)日將於菲律賓宿霧舉行

By 生活組, 台灣英文新聞
2019/11/07 09:36
圖/中央社檔案照片

圖/中央社檔案照片

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「2019國際景觀建築師協會景觀大賞」頒獎典禮，明(8)日將於菲律賓宿霧舉行，基隆市以「正濱漁港懷舊碼頭色彩計畫」，榮獲社區營造類卓越獎，市府將派員前往領獎。

中央社昨(6)日引述基隆市府表示，民國105年起陸續舉辦許多開放性討論活動，期盼聚焦居民對懷舊碼頭的願景及想法，逐漸打開各種想像及可能性。過程中，藝術家也和居民捲起袖子，主動成立團體改善正濱地區。

都市發展處並藉由一連串色彩計畫逐步擴大範圍。

首先，105年推動「和平橋色彩塗佈計畫」，由市府與居民共同參與，當地居民選出以金黃色作為和平橋彩妝，現在已成為許多攝影愛好者，流連忘返的景點。

都發處指出，懷舊碼頭色彩計畫則由中國文化大學景觀學系主任兼所長郭瓊瑩，帶領建築師、地方非政府組織（NGO）團隊及居民共同推動，以工作坊形式凝聚在地共識，並找出周遭色彩系統。

基隆城市景觀發展協會，去年(2018年) 4月起推動第一階段色彩塗佈工程，並於今年(2019年)3月完成所有塗佈工程。

市府表示，透過色彩塗佈計畫成功翻轉城市意象，不僅建立市民的認同感，這次更獲得國際獎項肯定，也讓世界認識基隆由地方創生角度，推動環境景觀改善的專業實力。

據了解，基隆市環境景觀總顧問許晉誌與都發處科長陸道宏，將前往菲律賓領獎。
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