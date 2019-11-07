世界12強棒球賽》台灣大勝委內瑞拉　晉級12強複賽

世界12強棒球賽B組預賽，中華隊今天在台中洲際棒球場與委內瑞拉隊交手，先發投手張奕繳出7局無失分、6K好投，加上朱育賢7局代打建功，終場3比0獲勝，與日本攜手晉級東京複賽。

這場比賽前半段形成投手大戰，前6局雙方都沒辦法攻下分數，不過7局上中華隊在2出局後展開攻勢，林哲瑄選到保送後，換上代打朱育賢，敲出左半邊二壘安打建功，帶有1分打點，打破僵局，之後王威晨再補上安打，取得2比0領先。

9局上胡金龍敲出安打後盜上二壘，接著投手連續發生2次暴投，中華隊跑回第3分，終場中華隊就以3比0擊退委內瑞拉，奪下預賽2連勝，由於另一場賽事日本隊擊退波多黎各，台灣確定與日本攜手晉級東京複賽。

中華隊先發投手張奕封鎖委內瑞拉打線7局，用102球，僅被敲出4支安打，送出6次三振，兩度遇到得點圈有人危機，都飆出三振化解，無失分；接著登板的陳冠宇、林凱威及陳鴻文都沒有失分，聯手守住勝果。

賽後總教練洪一中坦言：「一開始真的有點擔心，因為有些攻擊機會沒有把握住，還好我們的投手張奕很穩定，真的太棒了，完全壓制對方，讓攻擊能伺機把握住，之後換朱育賢代打，也很幸運出現車布邊安打，讓整個氣勢都上來。」

在7局下2出局、一三壘有人時，捕手從林泓育換成高宇杰，針對這個調度，洪一中表示，「因為當下只領先2分，他們一壘換代跑，有可能會盜壘，寧願讓三壘跑回來，也不能讓一壘跑者上到二壘，所以換上阻殺較好的高宇杰。」

中華隊已經確定晉級複賽，不過明天交手日本的比賽，會決定誰是分組第一，中華隊將派出廖乙忠先發。洪一中說：「當然日本很強，不過我們之前也在日本贏過他們兩次，我也跟選手說再加油，希望能在台灣贏日本，回去好好休息，明天再全力以赴。」