菲律賓線上旅展　5+1天海島遊最低9,900元起

世界權威旅遊雜誌Condé Nast Traveler 今年剛公布菲律賓榮獲全球讀者票選為全世界最佳的旅遊國度第8名，其中，長灘島在亞洲最佳島嶼中排名第一，宿霧排名第二，巴拉望島排名第四，可以說是2019年全球票選最亮眼的國家。

即日起「2019菲律賓超級線上旅展」，將這個世界上最佳度假勝地之一的菲律賓，從海島度假、潛水、遊學、各流行的旅遊面向為基底，網羅各大航空旅行業者最優惠的旅遊方案，活動自10月30日至11月22日止，還有10張「台北－菲律賓」的免費往返機票開放抽獎。

唯一官方旅展「2019菲律賓超級線上旅展」，推出今年史上最優惠的團體、自由行、潛水、遊學的4大旅遊方案，最超值旅程包括潛水遊最低15,999元起、團體遊最低也只要9,900元起、自由行9,999元起、英語遊學37,600元起。年底最大檔的菲律賓線上旅展，邀請六大航空，以及超過20間專業旅行社，規畫超值旅程，行程景點最多元，不論旅客是度蜜月、與三五好友或是與親子之旅，都有最適合的方案，近50種產品任挑選。

此次產品五花八門，包括重新開放的長灘島、有「南方皇后市」之稱的宿霧、可欣賞世界十大奇景巧克力山以及珍奇受保育的迷你眼鏡猴的薄荷島、被譽為「最後的天堂處女地」並擁有世界自然遺產的地底河流公園的巴拉望、傳說中的夢想島嶼愛妮島、世界10大潛水勝地的科隆、現代與古西班牙建築交錯的馬尼拉等地。

旅客將用最划算的價格，親睹世界旅遊雜誌評定世界上最美麗的島嶼沙灘，可以乘船出海跳島、浮潛、賞鯨、或選擇住在5星島嶼渡假飯店享受美景美食以及SPA、或是來一趟文化洗禮參觀百年大教堂，哥德式的建築，華麗的彩繪玻璃及精緻的雕像，想像四百年前天主教在亞洲起源的歷程，還能前往地底河流探險，造訪地理奇觀薄荷巧克力山，各式各樣好吃好玩好看的超值行程不可錯過。

現在上線上旅展網站訂購旅展行程，填好Google表單並註明交易序號等相關內容，就有機會抽中「台北－菲律賓」的免費往返機票，由菲律賓航空、宿霧太平洋航空、長榮航空、中華航空、台灣虎航、亞洲航空等熱情贊助，免費機票數量多達10張！想知道更多好康細節，立即進菲律賓超級線上旅展官方網站