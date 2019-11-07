全球暖化後果逼近 聯合國：亞洲國家將首當其衝

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）一直到現在，利用煤來進行火力發電仍是亞洲國家最主要的發電方式，然而，火力發電高量的二氧化碳排放也成為全球暖化加劇的隱憂，聯合國警告，亞洲國家可能會成為第一線的受害者。

聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)在曼谷接受訪問時指出，全球暖化的效應發酵後，亞洲國家會首當其衝，尤其是研究已經顯示，頻率上升且大規模的洪水將會成為亞洲國家重大的問題，因此這些國家應該在防治全球暖化上擔任先鋒的角色才對。

美國非營利組織「氣候中央」(Climate Central)利用海平面上升數據模型模擬沿岸地區淹水狀況，研究結果發現，2100年前全球會有1.9億人居住在漲潮線會威脅到的地區，現階段就有大約1.1億人在這些危險的區域中，依靠海堤、牆壁和其他海岸防禦設施生存。

不只如此，研究團隊指出，由於觀察數據依靠太空觀察的實景，有些地方會看起來比實際地勢高得多，像是森林的所在地就可能因為雷達只看到樹冠而錯估地勢高度，導致出現偏誤，所以事實上可能有更多人處於危機當中；比較悲觀的預測認為，現階段已經有2.5億人每年深受洪災所苦，2050年前這個數字會來到3.4億，實際數字可能會更多。

報告也列出受災人數會最多的國家，中國以9300萬人高居第一，孟加拉以4200萬緊追在後，接下來是印度的3600萬、越南的3100萬、印尼的2300萬和泰國的1200萬。

古特瑞斯說，人們當然可以質疑這個數字的真實性，不過問題就擺在那邊，是時候對碳定價並立刻停止補助化石燃料，亞洲國家仍在計畫建立更多的燃煤發電廠，這點不應是我們想像中的未來。