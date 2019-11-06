三中案續燒》馬英九台北出庭　稱不記得中視交易案

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）前總統馬英九再度因三中案出庭，面對記者詢問不回應，但委託律師卻辯稱馬英九在交易中細節不參與，對於當天簽約的中視交易案，已無印象。

自由報導，台北地院審理國民黨賤賣黨產「三中案」，今（6）日再度傳喚被告、前總統馬英九，針對國民黨選定中時集團董事長余建新為中視買家進行部分準備程序。馬英九今在委託律師吳柏宏陪同下出席，據報導，吳辯稱相關買賣契約是由中投公司執行，馬當時市長公務繁忙，身為黨主席只掌握一個大原則，細節上不參與。

面對公訴檢察官質問不合理，吳柏宏說處理黨產不需要馬英九作指示，由國民黨內權責單位決行就可。馬英九對於相關交易的態度是務必求合法，因此沒有所謂直接或間接指示他人進行協商。

法官庭末諭知下次開庭日期為12月18日，另考量明年1月11日總統大選即將來臨以及馬在黨內身分，暫定明年再度開庭期日為2月份，確切庭期仍未訂出。

三中案背景：2005年，馬英九為塑造「黨政軍退出媒體」形象，開始積極處理國民黨產，並在國民黨旗下「中投」、「光華」公司董事長張哲琛、總經理汪海清協助下，將中影、中視、中廣股份陸續賣出，而資金不足的時任中國時報負責人余建新，卻能以低於市場行情價格拿下三中的股權及經營權。經北檢調查，「三中案」有多項非常規交易，涉嫌圖利特定對象，造成中投及國民黨損失逾72億元。