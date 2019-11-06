台北市就業服務處陪伴 助台灣新住民找到職場第二春

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）來自中國的新住民小慧，3年前跟著丈夫來台，面對文化語言的差異，一度讓她內心封閉，在台北市就業服務處的協助及陪伴下，順利找到工作。小慧也將在明（07）日的「臺北新故鄉 新住民就業大步走成果發表會」與其他新住民姐妹分享經驗。

目前在工地擔任行政助理的小慧，在來台之際，面對迥異於故鄉的新環境，文化文字上的隔閡，學歷不被承認，小孩就學生活的適應，加上沈重的經濟負擔，讓她裹足不敢向前。

她輾轉來到台北市就業服務處，經過業務輔導員諮詢晤談，悉心的傾聽及討論，業務輔導員盤點小慧的工作經歷，整合一系列就業資源協助，先推介參加職訓課程取得證照，再運用「臨時工作津貼」，讓小慧先學習辦公室事務器具使用、電腦操作、文書處理及人際關係相處，在工作中進行簡易職能訓練，建立就業自信，在業務輔導員溫暖陪伴下，循序漸近做好就業準備。

台北市政府勞動局表示，由婚姻移民組成的新住民人口已改變臺灣人口結構，成為四大族群外的第五大族群，因婚姻而移居他鄉，在稍稍適應語言、文化、婚姻生活後，最重要的便是就業問題。

臺北市就業服務處將於11月7日上午9點半至下午2點，在勞動局勞工教室，以新住民姐妹成功就業為分享主題，現場專家的專業解說及建議，讓尚未就業之新住民參考及取經，進而順利進入職場，並穩定就業。

成果發表活動後直接現場徵才計有7家廠商，提供252個工作職缺，歡迎有興趣的新住民一同參加。