首家台資銀行入駐巴渝　富邦華一銀行重慶分行正式開業

富邦華一銀行重慶分行今(6)日正式開業，為入駐重慶地區的首家台資銀行，目前富邦華一銀行在大陸的營業據點已達到26家，遍布大陸9個省和直轄市，為大陸營業據點最多、覆蓋規模最廣與佈局速度最快的台資銀行。
富邦集團董事長蔡明忠、富邦華一銀行董事長馬立新、富邦華一銀行行長陳峰今日共同出席重慶分行揭牌儀式。重慶市人大常委會副主任、黨組副書記劉學普、重慶市政府副秘書長汪夔萬、重慶市台辦主任胡奕、江北區委書記李維超，以及重慶市地方金融監管局、人民銀行重慶營管部、重慶銀保監局等部門領導亦應邀出席本次活動。
蔡明忠表示，富邦華一銀行是富邦金控深耕大陸市場的重要金融服務平台，近年來，富邦華一銀行緊跟台商腳步，已完成在長三角、珠三角、京津冀及環渤海地區的分支機構佈局，未來將逐漸加強中西部地區的據點佈建。重慶是重要的現代製造業基地，也是長江上游地區經濟、金融和創新中心，發展潛力巨大，目前已逐漸成為台商聚集地。富邦華一銀行重慶分行的設立，將有助於富邦華一銀行延伸台商服務的覆蓋範圍，協助推動區域經濟發展，同時也是富邦持續深耕大陸市場、支持台商發展的承諾體現。
馬立新指出，重慶是「十三五」規劃成渝城市群的核心城市，是「一帶一路」和長江經濟帶在西部地區的戰略核心，更為絲綢之路經濟帶的重要戰略支點、長江經濟帶的西部中心樞紐。在國家戰略及自貿試驗區建設的驅動下，重慶經濟將迎來新的發展機遇。富邦華一銀行落戶重慶是積極回應「一帶一路」倡議、推動區域經濟發展的重要體現，未來，重慶分行將以服務台商為主線，積極融入大陸「一帶一路」、長江經濟帶、重慶自貿試驗區、中新（重慶）戰略性互聯互通示範專案和陸海新通道建設等重要戰略佈局，使重慶分行發展成為以成渝城市群為重點，業務輻射廣大中西部地區的區域性分行，為重慶開放型經濟發展和內陸開放高地建設做出貢獻。
陳峰表示，作為入駐重慶的第一家台資銀行，富邦華一銀行重慶分行將充分發揮台資銀行的優勢和特色，一方面，積極助力台資企業在地發展，重點聚焦電子資訊、汽車零配件等領域，深化台商客戶基礎，為在重慶的中小台商企業和台籍人士提供全方位的金融服務。另一方面，積極參與重慶基礎設施建設和智造重鎮、智慧名城建設，支援電子資訊、汽車、裝備製造、綜合化工、材料、能源和消費品製造等「6+1」支柱產業發展，彰顯富邦華一銀行科技創新理念，為推動重慶經濟發展做出更多貢獻，努力成為重慶外資銀行的中堅力量。
未來，富邦華一銀行將借助富邦金控在兩岸三地的資源優勢，充分發揮台資銀行兩岸經貿金融合作橋樑的獨特作用，並通過「以客戶為中心」的產品策略，為廣大客戶提供全方位一站式金融服務，推升經濟與產業發展。