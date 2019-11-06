首家台資銀行入駐巴渝　富邦華一銀行重慶分行正式開業

富邦華一銀行重慶分行今(6)日正式開業， 為入駐重慶地區的首家台資銀行， 目前富邦華一銀行在大陸的營業據點已達到26家，遍布大陸9個省 和直轄市，為大陸營業據點最多、 覆蓋規模最廣與佈局速度最快的台資銀行。

富邦集團董事長蔡明忠、富邦華一銀行董事長馬立新、 富邦華一銀行行長陳峰今日共同出席重慶分行揭牌儀式。 重慶市人大常委會副主任、黨組副書記劉學普、 重慶市政府副秘書長汪夔萬、重慶市台辦主任胡奕、 江北區委書記李維超，以及重慶市地方金融監管局、 人民銀行重慶營管部、 重慶銀保監局等部門領導亦應邀出席本次活動。

蔡明忠表示， 富邦華一銀行是富邦金控深耕大陸市場的重要金融服務平台， 近年來，富邦華一銀行緊跟台商腳步，已完成在長三角、珠三角、 京津冀及環渤海地區的分支機構佈局， 未來將逐漸加強中西部地區的據點佈建。 重慶是重要的現代製造業基地，也是長江上游地區經濟、 金融和創新中心，發展潛力巨大，目前已逐漸成為台商聚集地。 富邦華一銀行重慶分行的設立， 將有助於富邦華一銀行延伸台商服務的覆蓋範圍， 協助推動區域經濟發展，同時也是富邦持續深耕大陸市場、 支持台商發展的承諾體現。

馬立新指出，重慶是「十三五」規劃成渝城市群的核心城市，是「 一帶一路」和長江經濟帶在西部地區的戰略核心， 更為絲綢之路經濟帶的重要戰略支點、長江經濟帶的西部中心樞紐。 在國家戰略及自貿試驗區建設的驅動下， 重慶經濟將迎來新的發展機遇。富邦華一銀行落戶重慶是積極回應「 一帶一路」倡議、推動區域經濟發展的重要體現，未來， 重慶分行將以服務台商為主線，積極融入大陸「一帶一路」、 長江經濟帶、重慶自貿試驗區、中新（重慶） 戰略性互聯互通示範專案和陸海新通道建設等重要戰略佈局， 使重慶分行發展成為以成渝城市群為重點， 業務輻射廣大中西部地區的區域性分行， 為重慶開放型經濟發展和內陸開放高地建設做出貢獻。

陳峰表示，作為入駐重慶的第一家台資銀行， 富邦華一銀行重慶分行將充分發揮台資銀行的優勢和特色，一方面， 積極助力台資企業在地發展，重點聚焦電子資訊、 汽車零配件等領域，深化台商客戶基礎， 為在重慶的中小台商企業和台籍人士提供全方位的金融服務。 另一方面，積極參與重慶基礎設施建設和智造重鎮、智慧名城建設， 支援電子資訊、汽車、裝備製造、綜合化工、材料、 能源和消費品製造等「6+1」支柱產業發展， 彰顯富邦華一銀行科技創新理念， 為推動重慶經濟發展做出更多貢獻， 努力成為重慶外資銀行的中堅力量。

未來，富邦華一銀行將借助富邦金控在兩岸三地的資源優勢， 充分發揮台資銀行兩岸經貿金融合作橋樑的獨特作用，並通過「 以客戶為中心」的產品策略， 為廣大客戶提供全方位一站式金融服務，推升經濟與產業發展。