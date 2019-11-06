迎戰數位轉型浪潮 中華電信hicloud雲端服務再升級！

創新科技衝擊全球市場，數位轉型刻不容緩！ 全球企業面臨最大挑戰就是如何提升營運效率及降低成本， 中華電信為解決客戶各種痛點，以厚實的研發實力， 推出hicloud雲端服務「兼顧效能與成本」解決方案， 滿足企業GPU運算(AI)、巨量資料儲存及低成本運算需求， 搭配雲端「用多少、付多少」彈性計費模式， 協助企業更有效控制IT預算成本，創造更大利潤！

以往企業有AI運算需求時，通常需要負擔昂貴的建置成本， 而且耗時又繁瑣。中華電信自主研發之CloudBOSS雲端供裝 平台，將GPU運算資源透過虛擬化技術獨立配置給雲伺服器， 數千個NVIDIA CUDA核心能有效處理平行運算， 大幅加快機器學習和高效能運算應用程式的速度， 簡化複雜繁瑣的工作，適合於高度運算效能、深度學習、人工智慧、 機器學習等應用領域；以秒計費之計價模式， 企業可依需求輕鬆打造屬於自己的AI運算平台。

隨著全球用戶儲存數據逐年增加， 數據資料保存與傳輸將成為Alot時代的核心基礎， 以作為未來人工智慧及大數據分析的使用。因此hicloud推出 低成本冷儲存方案，能省去客戶自行採購設備的繁瑣程序， 費用僅為S3的1/5， 適合存放不需頻繁存取但需長期保存的資料， 或原本使用磁帶系統備份面臨設備汰換的客戶。 透過設定檔案生命週期(LifeCycle)自動轉存物件， 操作簡單能滿足客戶長期備份資料的需求，大幅節省企業儲存成本， 降低維運人力的工作負荷。

為滿足客戶多元的使用需求，推出全新雲伺服器(VM) 運算資源規格（通用型、運算優化型、記憶體優化型）， 提供第一區域(台北)、第二區域(台南)機房差異化收費， 而第二區域(台南)採全面優惠價， 相較前一代伺服器費用最高降幅近40%， 客戶不僅能得到高品質的運算服務， 也能同時享有低成本的價格優惠。

中華電信數據通信分公司總經理林榮賜表示， 中華電信自2010年起推出一系列商用雲端服務， 除了持續投資雲端服務與先進技術，更深入了解客戶需求與痛點， 提供企業「兼顧效能與成本」雲端解決方案， 搭配中華電信高頻寬優勢，及IDC、雲端資料中心、資安等強項， 是企業數位轉型的最佳夥伴！