迎戰數位轉型浪潮 中華電信hicloud雲端服務再升級！

創新科技衝擊全球市場，數位轉型刻不容緩！全球企業面臨最大挑戰就是如何提升營運效率及降低成本，中華電信為解決客戶各種痛點，以厚實的研發實力，推出hicloud雲端服務「兼顧效能與成本」解決方案，滿足企業GPU運算(AI)、巨量資料儲存及低成本運算需求，搭配雲端「用多少、付多少」彈性計費模式，協助企業更有效控制IT預算成本，創造更大利潤！
以往企業有AI運算需求時，通常需要負擔昂貴的建置成本，而且耗時又繁瑣。中華電信自主研發之CloudBOSS雲端供裝平台，將GPU運算資源透過虛擬化技術獨立配置給雲伺服器，數千個NVIDIA CUDA核心能有效處理平行運算，大幅加快機器學習和高效能運算應用程式的速度，簡化複雜繁瑣的工作，適合於高度運算效能、深度學習、人工智慧、機器學習等應用領域；以秒計費之計價模式，企業可依需求輕鬆打造屬於自己的AI運算平台。
隨著全球用戶儲存數據逐年增加，數據資料保存與傳輸將成為Alot時代的核心基礎，以作為未來人工智慧及大數據分析的使用。因此hicloud推出低成本冷儲存方案，能省去客戶自行採購設備的繁瑣程序，費用僅為S3的1/5，適合存放不需頻繁存取但需長期保存的資料，或原本使用磁帶系統備份面臨設備汰換的客戶。透過設定檔案生命週期(LifeCycle)自動轉存物件，操作簡單能滿足客戶長期備份資料的需求，大幅節省企業儲存成本，降低維運人力的工作負荷。
為滿足客戶多元的使用需求，推出全新雲伺服器(VM)運算資源規格（通用型、運算優化型、記憶體優化型），提供第一區域(台北)、第二區域(台南)機房差異化收費，而第二區域(台南)採全面優惠價，相較前一代伺服器費用最高降幅近40%，客戶不僅能得到高品質的運算服務，也能同時享有低成本的價格優惠。
中華電信數據通信分公司總經理林榮賜表示，中華電信自2010年起推出一系列商用雲端服務，除了持續投資雲端服務與先進技術，更深入了解客戶需求與痛點，提供企業「兼顧效能與成本」雲端解決方案，搭配中華電信高頻寬優勢，及IDC、雲端資料中心、資安等強項，是企業數位轉型的最佳夥伴！