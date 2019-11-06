德國金牌農村來訪三芝共榮安康社區

德國「金牌農村」杜羅特一行人於11月1日與三芝共 榮暨安康金牌農村社區進行台德農村經驗學習交流， 雙方借鏡彼此農村再生的創新經驗，開拓農村經營國際視野。

德國的金牌農村競賽起源於二戰後居民由下而上自發性發起的美化家 園重建活動，1961年由德國聯邦農業部正式接手轉為全國性農村 競賽計畫—「我們的農村應更美」，因應時代更迭，在2007年將 競賽更名為「我們的農村有未來」。 本次來訪新北三芝共榮暨安康社區的杜羅特村是第25屆德國金牌農 村得主，共榮暨安康社區於106年獲得「第一屆金牌農村」， 隔年前往杜羅特村考察，並與之簽訂合作意向書締結為姊妹村， 為促進台德農村深度交流，杜羅特村安排於11月1日至共榮暨安康 社區參訪。

新北共榮暨安康社區是杜羅特村一行人來台交流參訪行程的第一站， 社區特地規劃一系列的「生活、生產、生態」的三生導覽解說， 針對八連溪農夫市集與發展、灌溉水源生態淨化、 古老水圳文化等社區議題解說。 林義峯老師也說明安康社區位處於共榮社區上游， 共榮社區生態的改善必須聯合安康社區共同進行才能實際落實， 這是兩個社區聯合的緣起；杜羅特村長村長珀爾(Manfred und Beate Porr)對此表示，該村也正在進行跨村莊合作計畫， 希望能夠藉此擴大並帶動社區發展，達到社區共榮的理念。

本次台德金牌農村經驗交流活動， 邀請新北青農聯誼會會長王御庭與會， 藉由共榮暨安康社區發展友善耕作的歷程與台德金牌農村如何創造人 與環境平衡共存的寶貴經驗， 來做為青農推廣有機作物與食農教育的最佳範例， 進而增加與社區互動，開拓更多與社區共存共榮的合作模式。

農業局長李玟表示，本次台德金牌農村交流參訪， 雙方彼此學習汲取農村在地發展特色經驗， 讓新北農村再生社區與國際農村接軌， 同時也點亮新北金牌農村的可見度， 持續將新北農村追求環境永續的創新經驗與國際分享， 作為農村仿傚的優良模範。