台灣東北角打卡新熱點　「聽濤營區」今日起限時開放

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）「鼻頭角步道」一直是東北角的熱門旅遊景點之一，而位在步道燈塔線與稜谷線交界的廢棄崗哨營區，除了坐擁無敵山海美景，還有「聽濤營區」浪漫美名！觀光局表示，這個封閉20年的營區於今（6）日起正式對外試營運，預料將成為民眾遊憩和打卡新據點。

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處陳美秀處長表示，台灣海岸線軍事要地，因大環境改變，留下許多閒置營區，「鼻頭角崗哨營區」過去是海軍陸戰隊衛守基地，因位於山谷之中，並面對東海與太平洋交接處，當海浪衝擊岸邊時，更形成大自然最佳音響，因此又有「聽濤營區」之美名！

為了豐富遊程，管理處特別將空間重新打造、活化，以保存既有軍事風格、融入當地地質景觀為設計要素，希望讓遊客享受更多視覺、聽覺國家風景區大自然體驗，並提供「鼻頭角步道」中途休憩另一據點。

營舍視覺色彩以黑、綠、棕、土等顏色外，還加入了「粉」色迷彩，代表柔和又堅強的力量，並具有熱情、浪漫與愛象徵，與上方雷達站做出軍事及觀光之形象區別！

圖為粉彩營區和迷彩透水步道。（圖／觀光局）

此外，值得一提的是園區內步道色彩規劃，極具巧思地將踏階平面維持混凝土本色，踏階立面則呈現彩色樣貌，登山客僅能看見山區步道常見之混凝土本色，而營區遊客卻能身處粉紅迷彩營區中看見彩虹階梯，兼顧遊客(高處)景觀視覺，以及在營區遊客(低處)空間體驗趣味。

陳美秀處長進一步提醒，東北季風期間，東北角海域時有長浪發生，請民眾務必遵守相關告示說明！另外，也建議如遇到下雨天或風浪變大時，千萬不要冒險行走，以避免意外發生。

管理處表示，從11/6起「鼻頭角聽濤營區」限時開放，每逢星期一、三，上午10點至下午3點對外試營運，未來將委外招商，進一步提升鼻頭角步道遊客服務機能！詳細資訊請洽「東北角之友」Facebook粉絲專頁或官網查詢。