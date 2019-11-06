JR東日本點亮台灣六福皇宮　預計2021初正式開幕

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）繼JR東日本集團旗下商場「 atre 」進駐台北微風南山後，該集團海外第一家飯店投資計畫將落點台北市，盼吸引JR集團2千萬會員來台促進台灣觀光，落腳地點正是已於去年熄燈的台北威斯丁六福皇宮。

JR東日本集團於今（6）日宣布，預計將集團旗下 Metropolitan 系列飯店引進台灣，向國泰人壽承租位於台北市精華區南京東路上的六福皇宮，並命名為JR東日本大飯店台北 (Hotel Metropolitan Premier Taipei），這座五星級飯店屆時將有日本特色餐廳進駐，計畫2021春季開幕。

日本飯店株式會社社長里見雅行表示，JR東日本在日本有49間飯店，首次以豪華型飯店進軍台灣，最大特色是挑高15層樓的開放式中庭，並提供寬廣舒適客房空間及專屬的頂級服務。

里見雅行強調，目標客層為到台旅遊的日本人及台灣當地人，也預計拓展歐美、東南亞國家旅客，積極發展商務及觀光市場，未來考慮在台灣增加據點。



日本飯店株式會社社長里見雅行（左）及東日本旅客鐵路株式會社執行總監三輪美惠於今（6）日發表記者會上合影（圖/Lyla Liu）

東日本旅客鐵路株式會社執行總監三輪美惠表示，JR東日本原以車站為起點服務，現切換成以人為起點，海外事業也是很大的主軸之一。

三輪美惠提及，台日文化經濟保持友好關係，由日本來台的旅客也逐年增加，日式料理更受台人喜愛，現在台灣珍珠奶茶炫風也吹到日本，顯示台灣文化受到日本年輕人喜愛，JR來台發展希望藉此強化雙方關係。

促成此次合作的幕後推手為前福華總裁廖東漢，他表示，去年福華集團和JR集團簽訂合作聯盟，JR集團接著便積極在台尋找投資地點，因緣際會下牽線成功熄燈的台北威斯丁六福皇宮，他也更進一步介紹優秀人才給日方，而日本人做事的謹慎與細心也讓他讚譽有佳。



前福華總裁廖東漢為幕後推手，促成此樁良緣（圖/Lyla Liu）

廖東漢分析，日本人來台灣主要以待在台北老爺酒店、國賓大飯店、大倉久和居多，住房率高達85%，若是JR東日本集團的50萬會員，加上JR集團全部的會員，約有2千萬，來台選擇「JR東日本大飯店台北」或福華集團住房，相關系統都有折扣優惠。

JR東日本大飯店台北佔地1,756坪，共21個樓層，提供288間客房，內裝更將以海外風情為基底來展現在地特色，搭配精緻藝術品打造台日獨特風格的體感型飯店；另外，預計將以直營及招商方式營運，目前規劃至少七間優質餐廳，包含自助餐、中式料理、日本料理等，也將保留原有的雪茄吧，正式開幕預計為2021年春季。

JR東日本旅客鐵道通稱JR東日本，為JR集團中營運規模最龐大的公司，在東京首都圈擁有龐大的鐵路運輸路網，旗下也經營旅館、餐飲、商場百貨等項目。