「我媽媽來自菲律賓！」 台灣新二代策展「新」觀點大聲說

桃園市新住民文化會館將於108年11月9日至12月29日展出「遷移，之後-新二代故事特展」。本檔展覽自議題發想至展區設計皆由新二代創作，由桃園弟子鄒佳晶為策展者，串連其他7位新二代創作「新」家庭的遷移地圖，現場展出16個故事旅行箱，訴說每段跨國婚姻背後的移動經歷、家庭衝突與矛盾，也有生活酸甜苦辣的裝置內容，歡迎大家至館內共同聆聽新二代的內心話。

策展者鄒佳晶的媽媽來自菲律賓，由於過去社會大眾對於新住民的刻板印象與異樣眼光，讓她在成長過程中因為新二代身份感到自卑。大學期間，因緣際會下她在蘭嶼部落間聽到耆老講母語，竟然和菲律賓他加祿語（Wikang Tagalog）相似，詢問之下才發現達悟族的祖先是從菲律賓巴丹群島移民過來。

當她跟部落居民說媽媽是菲律賓人，他們好開心，並熱情地邀請她去家裡用餐，而同行的同學也說：「哇！妳媽媽是菲律賓人？好酷喔！」

這是她第一次覺得應該要接受自己的身分，並開始投入相關議題，為新二代發聲，也為自己找到身分認同。

文化與認同不是單選題，透過本檔展覽呈現新二代尋找身份認同的過程及故事，也與觀眾互動，產生對話與連結，參與的新二代有鄒佳晶（菲律賓）、馬金玲(中國)、張瀞文(馬來西亞)、江彥杰(泰國)、劉千萍(越南)、吳俐蒨(越南)、楊萬利(緬甸)及曾玉鳳(印尼)。

11月10日開展當天，除了邀請參與創作的新二代分享展覽內容及各自故事，也邀請世新大學社會發展研究所夏曉鵑教授，以跨國婚姻為開場，分圈交流新住民公民權益的困境，邀請新二代或是關心這個議題的朋友們，共同交流生命中的共鳴或獨特經驗。更多資訊歡迎上桃園市新住民文化會館粉絲專頁或桃園市文化局網站查詢。（新聞轉載自新住民全球新聞網）