台灣網紅「呱吉」將組「歡樂無法黨」　規定「開會禁帶香菜」

( 台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 知名YouTube頻道「上班不要看」創辦人、台北市議員兼網紅「呱吉」邱威傑，昨天（5日）晚間在臉書上宣布，即將與網紅「志祺七七」及「眼球中央電視台」主播「視網膜」陳子見等人，共同組成全台灣第一個被網紅力量滲透的政黨「歡樂無法黨」，並預計在14日舉辦政黨成立大會，標榜「政治不難，找回歡樂而已。」

這句話不禁讓人聯想到三個月前也就是8月6日，台灣民眾黨創黨時，黨主席柯文哲曾說過:

政治不難，找回良心而已；執政不難，莫忘初衷而已。

綜合媒體報導，「歡樂無法黨」黨綱規定允許雙重黨籍，不收黨費， 並搞笑表示「全體黨員、核心黨職幹部開會應具備香菜除外的酒水零食」，似乎是為討厭香菜的創辦人之一「視網膜」量身打造。黨綱曝光後，宣稱要找尋的100位創黨黨員立馬額滿；「呱吉」也聲稱，已經向內政部提出申請，黨員要在11月14日出席選出黨主席與其他必要的黨組織成員，

今(6)日下午一點，「歡樂無法黨」創黨成員在台北市議會一樓大廳舉行了第一場記者會。「呱吉」解釋說

我們是認真的，我們已經向內政部提出申請，所有文件與程序都符合台灣的法規。最後能否成事已經不是看我們的認真程度，而是台灣政府的態度。 我們的總目標是讓大家快樂，在實踐我們的政治目標上必定會充滿著歡樂...... 我們希望讓我們在意的社會議題被看見，帶給台灣民眾更多的歡樂。像是一些世代之爭，例如婚姻平權、居住正義、香菜基因缺陷者的平權運動等等，都有可能是我們積極努力的項目。

歡樂無法黨不排斥跟任何人合作，他們希望改變台灣的政治，也期望成為台灣最強外掛。

「呱吉」在5日的po文中還附上歡樂無法黨的黨綱：https://reurl.cc/4g6yZj 與黨員申請表連結：https://forms.gle/

台北市長柯文哲聽到消息後，回應說這個黨「聽起來就很歡樂啊！」

至於會不會擔心未來政治勢力受到「歡樂無法黨」影響？柯文哲說，「目前台灣的政黨加起來應該兩百多個吧？我是沒什麼意見啦，大家高興就好。」