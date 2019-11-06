台灣疾管署：首批公費流感疫苗15日開打　

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）今年公費流感疫苗分3批接種，首批接種對象將於下週五（15日）開打，為國小至高中學生及醫事人員。疾管署提醒，預防流感最有效的方法為接種流感疫苗，家長於疫苗開打後可詳讀流感疫苗接種通知說明內容，鼓勵家中學子在校園接種。

受世衛延遲公布選株影響，今年我國公費流感疫苗供貨時程延後，依衛生福利部傳染病防治諮詢會流感防治組、預防接種組聯席會議建議分三階段施打，首批接種對象為國小至高中學生及醫事人員

外界紛紛質疑為何不是65歲以上和學齡前幼兒等高危險群優先接種？疾管署解釋，流感病毒易侵襲學童及青少年引起校園群聚，研究發現針對學生集中接種流感疫苗，可降低染病風險，以降低將流感病毒帶回家中傳染給家人，造成65歲以上和學齡前幼兒這些高危險族群感染流感。

而醫事人員需第一線面對病患，為避免因感染流感而影響其健康照護工作，並預防醫療院所流感群聚，因此亦將醫事人員列為第一階段接種對象。



另外，學生接種流感疫苗屬自願性質，並非強制接種。除了本人須自願，也需家長在「流感疫苗接種通知說明及意願書」上勾選同意且簽名，才能接種流感疫苗，未經家長同意就不能接種。

疾管署表示，民眾若對流感疫苗接種或流感防治措施有任何疑問，歡迎參閱疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。