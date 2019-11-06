基本工資元月起調漲至23,800元 296萬台灣勞工受影響

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）勞動部昨（05）日公告，自明年元月起基本工資月薪從新台幣23,100元調整為23,800元，而時薪則從原本的150元調整為158元，勞動部將報請行政院核定後公告。

勞動部配合基本工資調整，也修正「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，呼籲各事業單位提前準備調整作業，推估將有296萬勞保勞工、122萬名勞退勞工受影響。

勞動部表示，凡是目前工資未達上述金額的事業單位，屆時均應調高工資給與，對於按月計酬勞工不得低於23,800元，按時計酬者不得低於158元，按日計酬者的日薪，在法定正常工作時數內，不得低於158元乘以工作時數的金額。

勞動部進一步說，雇主於計算勞工加班費時，亦應以調升後的金額作為計算基礎，請事業單位預為因應。

《經濟日報》報導，勞動部勞動保險司表示，隨著明年基本工資調漲，「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」隨之修正，明年2月份起寄送給雇主的1月勞保、勞退提繳單時，將調高分級表，並附上調整名冊供比對。

由於基本工資與分級表的調整，目前適用第2級的2萬4000元將調降為第1級。

基本工資調整後，勞動部勞動保險司估算每年勞保費將增加25億元。