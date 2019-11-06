台灣「居住正義改革聯盟」夜宿東區　遭「專蓋豪宅先生」嗆聲

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣「居住正義改革聯盟」，4日重回30年前無殼蝸牛運動現場，展開夜宿東區5天活動。今(6日)「居住正義改革聯盟」臉書po文指出:

早上當與夜宿的夥伴們在收拾帳篷，準備開始一天的工作時，一位自稱「專蓋豪宅」的先生來到了現場。 他劈頭就嗆：「你們在抗議什麼？房價太高喔？我跟你講我專蓋豪宅的啦！ 我來教教你們為什麼有豪宅、為什麼高房價！」

po文說，面對專蓋豪宅先生的指教，在場的大家只能苦笑。

或許他可能不知道，縱然現在我們每天辛勤的工作，也無法買一個安身立命的房子，更是從未幻想豪宅。



每一頂夜宿帳篷的背後，都是一個個被高房價壓得喘不過氣來的辛酸故事。如果能夠安身立命，誰願意選擇露宿街頭？



我們的願望很小，只是希望在煩惱中午吃什麼之外，還可以想一想還需要努力多久就可以買得起屬於自己的家。

中央社報導，1989年6月底，台灣無住屋者團結組織，發起無殼蝸牛運動，串連萬人夜宿忠孝東路。「居住正義改革聯盟」4日重返當年現場，展開連續5天的夜宿活動，現場每晚都舉行露天座談，9日則舉辦「東區大集結」。由於龍門廣場部分土地屬於捷運局所有，主辦單位僅租借到廣場一部分，現場統計有50個帳篷，共計有250人輪流參與夜宿活動。

時代力量立委黃國昌擔任聯盟共同發起人，他4日晚在現場表示，將於8日和報名活動的年輕朋友一起夜宿東區。

黃國昌說，居住問題是年輕人直接面對的生活問題，且低薪高房價嚴重壓迫青年，也導致台灣少子化的國安危機；夜宿活動一開放民眾登記後，就馬上額滿，青年報名志工也相當踴躍，可見年輕人相當關心居住問題，

這次活動資金160萬元採取公開募資，72小時就達標，聯盟將把資金每一分毫都用在居住正義；9日活動結束後，將請會計師查核帳目並公開，感謝捐款民眾。

前台北市都發局長林洲民表示，2014到2018年時，台北市編列828億預算，要做1.2萬戶社會住宅，但市府2019年就停下來，「一樣的人（市長），誰告訴你不要做？」

林洲民說，荷蘭的公宅是台灣的400倍，台灣現在居住問題比絕望更絕望，直言「不蓋公宅的政府是懶惰的政府」。

台灣居住正義協會理事長黃益中指出，去年賴清德當行政院長時，將實價登錄2.0的法案送到立法院，但最後卻沒通過，呼籲年輕人除了關注「亡國感」，也要關心自己的居住正義。

黃益中呼籲，藍綠兩大黨及其他小黨，不要只關心「芒果乾」(亡國感)；台灣簽署了人權兩公約，政治人物提到香港反送中時，就會強調要言論自由等人權，但說到居住正義卻噤聲，他認為居住正義不該是「選擇性人權」。