一帶一路印太止步？美國推「藍點網絡」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）中國「一帶一路」壯志即將止步？美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）5日宣布，川普政府將加強投資亞洲，同時推出「藍點網絡」（Blue Dot Network），對抗一帶一路野心。

美聯社報導，羅斯是在曼谷東協峰會上做出此項宣布，試圖化解外界對美國輕忽印太地區的疑慮。正專心打選戰的川普，已是第二年缺席此一重要峰會。他2017年退出「跨太平洋夥伴關係協定」（The Trans-Pacific Partnership）之舉，即被解讀為美方對該區域已興趣缺缺。

「藍點網絡」一詞靈感源於美國天文學家薩根（Carl Sagan）的小說「暗淡藍點」（Pale Blue Dot），以及「航海家1號」（Voyager 1）從64億公里外太空拍攝地球的畫面。

羅斯表示，「藍點網絡」將納入有志永續發展的國家。「美國無意將自身在印太地區的軍事與地緣政治地位拱手讓人」，他說道。白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）則稱，此倡議概念類似評估基礎建設計畫的「米其林指南」（Michelin Guide），包括鐵路、港口及能源建設等。

「藍點網絡」細節目前尚不明朗，可以確定的是，將是由美國主導的一個聯盟，涵蓋志同道合的國家與企業、公民團體，如澳洲、日本等國。

根據美國官方資料，2018年美國與印太地區貿易額達1.9兆美元，為美國提供了3百萬個就業機會。