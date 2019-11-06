聯合國：美中貿易戰兩敗俱傷 台灣是最大受益者

聯合國研究報告顯示，美國和中國的貿易戰，使今年上半年美國從中國進口、受關稅影響商品減少350億美元，並使美國物價上漲，損及消費者荷包，台灣則是貿易轉移最大受益者。

根據這份今天公布的研究報告，台灣今年上半年對美出口較去年同期增加42億美元，增加的部分大多是辦公室和通訊設備。

美中這兩個世界最大經濟體的貿易戰已打了16個月，雙方本月簽署初步貿易協議的希望濃厚，如果談判再度破裂，幾乎所有中國輸美產品可能都會受到影響。中國原本每年輸美商品總額高達5000多億美元。

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的報告顯示，今年上半年美國從中國進口的商品，受到加徵關稅影響的項目，由去年同期的1300億美元降至950億美元，減幅超過1/4。

報告指出：「整體而言，結果顯示美國對中國加徵關稅損及兩國經濟，美國的損失大多和物價上漲，損及消費者荷包有關，中國的損失則和出口大減有關。」

這份報告的作者、聯合國貿易和發展會議經濟學家尼吉塔（Alessandro Nicita）表示，隨著時間推移，中國企業今年上半年透過降低出口價格8%，吸收部分關稅增加的費用，但是仍有17%落在「美國消費者的肩上」。

報告指出，中國受創最重的產業是辦公室機器和通訊設備，對美出口下滑150億美元，隨著美國不斷調高關稅，出口損失將越來越大。

台灣是貿易轉移最大受益者，其次是墨西哥。

墨西哥今年上半年對美出口增加35億美元，增加的大多是農業、運輸以及電機設備。歐洲聯盟則增加27億美元，增加的大多是機械。

尼吉塔指出：「貿易戰持續的時間越長，這些貿易轉移就越有可能是永久性的。」