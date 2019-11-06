台灣寧夏夜市也Uber Eats？首波人氣小吃月中上線

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）台灣知名寧夏夜市將於11月中加入Uber Eats外送平台，提供消費者更多用餐選擇，享受不用走到鐵腿就可以在家吃小吃美食夜晚，首波將加入的店家包含人氣FUN SUN G 雞排、鴻記蔥餅捲、寧夏魷魚王等。

台灣夜市小吃不僅吸引觀光客朝聖，也深受台灣人喜愛，其中，寧夏夜市更是深受歡迎，除了是台灣首個使用電子支付的夜市，店家招牌也有多國語言吸引外國人上門，但有時人擠人或是走到鐵腿會影響用餐心情，因而Uber Eats將攜手寧夏夜市商家推出外送服務，讓大家可以在家邊看電視邊吃夜市特色小吃。

Uber Eats 近日宣布與寧夏夜市觀光協會展開合作，希望讓寧夏夜市的百家餐廳都能藉由加入美食外送平台帶動更多商機，期望藉由國際平台增加寧夏夜市的國際能見度。在 Uber Eats 上就能發現台灣美食的驕傲，協助台灣美食觀光行銷更上一層樓。

首波於11月中上線 Uber Eats 的寧夏夜市餐廳有將近20家餐廳，包含網友票選必吃的FUN SUN G 雞排、鴻記蔥餅捲、童年木瓜牛奶、寧夏魷魚王、葉記青草茶等，並且將持續增加上線餐廳；而為建立國際觀光客對夜市的信心，寧夏夜市攤商也會提供食材登錄的QR Code，客人可查詢美食食材、食材產地等資訊。

寧夏夜市觀光協會理事長林定國表示，他們一直深耕寧夏夜市的國際觀光行銷，店家至少都有雙語招牌、菜單，甚至有攤商會去學簡單的日、韓、英文等對話，希望吸引觀光客駐足。

林定國說明，這次合作看重國際化的平台能帶動更多國際觀光客的機會，希望能更多國際人士知道寧夏夜市所代表的台灣美味，吸引他們親自到夜市品嚐或是使用 Uber Eats 點購。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，藉由 Uber Eats 有效率的美食外送滿足消費者從下午到宵夜時段的用餐需求。他們了解寧夏夜市是第一個做電子支付的夜市，也期待以科技協助夜市店家進一步數位轉型，提供顧客評價和回饋掌握消費者的飲食喜好，協助充滿創意的店家開發新菜單，並帶入更多新客群。